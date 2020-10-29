國家痛失英才！參謀總長沈一鳴罹難後　國軍2020年已累計15人殉職

▲時任空軍司令沈一鳴上將。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

空軍F-5E戰機29日清晨發生墜海意外，飛官朱冠甍上尉送醫後宣告不治，國家痛失英才。其實自2020年初起國軍意外連連，一架UH-60M黑鷹直升機意外墜毀山區，造成機上8人死亡，時任國防部參謀總長沈一鳴空軍上將也在名單內，之後在操演中也發生過意外，至今已造成15人不幸殉職。

UH-60M黑鷹直升機於2020年1月2日出勤，但卻失事墜毀於新北烏來山區。機上13名乘員中，包含時任國防部參謀總長沈一鳴上將、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航，一共痛失8位將士。

海軍陸戰隊99旅於2020年7月3日進行漢光演習預演時，疑因海象不佳導致膠艇翻覆，艇上7名官兵全數落海，造成3人不幸罹難；上兵蔡博宇在家屬同意下放棄急救，拔管宣告死亡，上士陳志榮、中士操舟手阿瑪勒．道卡杜經全力搶救後亦不幸殉職。

OH-58D戰搜直升機於2020年7月17進行國軍漢光36號演習，當任務完成後先前往新竹基地整補，起飛後發現引擎轉速過慢，墜落新竹機場，造成駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉2員不幸殉職。

陸軍金門防衞指揮部於2020年10月8日進行「聯合反登陸操演」，一輛型號M41A3戰車疑似車速過快翻覆，起火燃燒，造成2名軍人1死1傷，中士林楷強當場死亡。

空軍台東志航基地於2020年10月29日上午驚傳F-5E戰鬥機墜海起火意外，飛行員朱冠甍在搶救後仍宣告不治。空軍司令部參謀長黃志偉表示，天氣符合訓練標準，雖然F-5E戰機「單發失效」仍可飛行，但一定會影響性能，詳細狀況仍須待調查後才能確定。

▼ 墜海飛官朱冠甍是F-5飛官 。（圖／翻攝photo MYouTube）



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