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飛官朱冠甍海上跳傘重傷殉職　國防部：飛行員的基本素養

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記者林銘翰／台北報導

空軍台東志航基地29日上午驚傳F-5E戰鬥機墜海起火意外，飛行員朱冠甍跳傘獲救，卻因為大量吃水，在搶救後仍宣告不治。外傳朱冠甍為避開台東村落選擇將戰機飛往大海，空軍司令部參謀長黃志偉表示，飛機起飛後若遭遇狀況，「避開人口稠密區是飛行員的基本素養」，不過仍有待後續進一步調查。

▲▼志航基地墜機。（圖／地方中心攝）

▲志航基地驚傳F-5E戰鬥機起火墜機。（圖／地方中心攝）

空軍第七聯隊一架F-5E戰機29日上午在台東執行任務，起飛不到2分鐘不明原因墜落志航基地北面海域，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經台東馬偕醫院急救，仍於上午9時27分宣告不告。

對此，國防部29日上午緊急召開記者會，黃志偉指出，F-5共有2具發動機，若其中一具失效，仍能透過另一具發動機維持飛行，但一定會影響飛機操縱。飛行員跳傘過程中會受限飛機角度、速度、飛機姿態，以及人員彈射出去後傘的張力等因素影響，不一定會跳傘成功，但確切原因仍要根據現有證據進一步釐清調查。

黃志偉說明，該架F-5E戰鬥機已經墜落在海裡，後續處置將按照相關規定處理，飛行員在飛行過程中遭遇狀況時，都會遵照「保持飛機操縱」、「分析狀況採取適當措施」、「就近落地」等三項原則，如果可以落地就盡可能於就近機場落地，無法落地就必須進行跳傘。

至於外傳朱冠甍為避開台東村落，而選擇將戰機駛向大海進行跳傘一事，黃志偉則表示，飛機起飛後若遭遇狀況，「避開人口稠密區是飛行員的基本素養」，不過仍有待後續進一步調查。

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