「願朱冠甍一路好走」　國民黨團：再多撫卹也無法追回失去的生命

▲國民黨立院黨團29日追到殉職飛官朱冠甍。（圖／翻攝自Facebook／國民黨立法院黨團）

記者蘇晏男／台北報導

空軍飛官朱冠甍29日上午駕駛F-5E戰鬥機自台東志航基地起飛，不料2分鐘後疑似因發動機故障，墜海起火，儘管朱冠甍事發時跳傘獲救，卻因大量吃水，在搶救後仍宣告不治。對此，國民黨立院黨團表示哀悼，並呼籲民進黨政府應配套提升國軍人員訓練相關資源等。

失事的F-5E戰鬥機隸屬空軍第七聯隊。在29日上午，由朱冠甍駕駛F-5E戰鬥機在台東執行任務，不料起飛不到2分鐘疑似因發動機故障，墜落在志航基地北面海域，儘管朱冠甍在墜海前跳傘逃生，但因大量吃水，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經過台東馬偕醫院搶救，仍於上午9時27分宣告不治。

國防部上午緊急召開記者會，空軍司令部參謀長黃志偉會中表示，F-5共有2具發動機，若其中一具失效，仍能透過另一具發動機維持飛行，但一定會影響飛機操縱。飛行員跳傘過程中會受限飛機角度、速度、飛機姿態，以及人員彈射出去後傘的張力等因素影響，不一定會跳傘成功，但確切原因仍要根據現有證據進一步釐清調查。

對此，國民黨團表示，本黨團對朱冠甍不幸為國家犧牲表示哀悼，願他一路好走，也對其家表達最誠摯的哀悼之意，希望國防部必須對此事件詳加調查失事原因，對家屬及全民有所交待。

國民黨也呼籲民進黨政府，除了花大錢買先進武器，對國軍武器維護、人員訓練相關資源及能量應配套提昇，因為再多的撫卹、再多的追贈官階也無法追回失去的寶貴生命，國防部請加油。

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