　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

26國萊豬都開放進口！國民黨：蔡政府一紙函文拖地方政府下水

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨記者會。（圖／文傳會提供）

▲國民黨記者會。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨29日表示，蔡英文政府連發兩道公文，壓迫地方政府就範，衛福部不夠，層級還拉高到「行政院秘書長」，民進黨的中央政府沒有能力保護國人健康，也不准地方政府做出防護國人食安的措施，展現出無能施政，也要拖地方政府一起下水。國民黨質疑，「瘦肉精零檢出」傷害了何種公共利益，讓蔡政府不惜傷害地方自治的精神，也必須連下兩道公文禁止？難道地方政府致力於捍衛人民的食安健康損及了國家整體利益？

國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、黃子哲、發言人江怡臻上午召開「民主、進步『擋』！擋地方瘦肉精零檢出，擋得了民意反撲？」記者會。國民黨表示，除了美國外，加拿大、墨西哥、巴西等共有26個國家，也都允許豬隻使用瘦肉精，根據世界貿易組織最惠國待遇原則，蔡政府明年1月1日開放美國萊豬進口，也必須無條件適用所有世貿會員國，此舉形同開放全世界26個國家的萊豬進口。

國民黨強調，很顯然地，民進黨政府只要求標示產地，誤導民眾以為不要吃到美國豬肉就是安全，事實上含瘦肉精豬肉不僅是美國，民眾如何能全面性的分辨哪些國家的豬肉含有瘦肉精？根本保障國人健康之道就是禁止瘦肉精豬肉進口，退而求其次就是各縣市制定瘦肉精零檢出的自治規範，但中央政府的一紙函文，阻擋了守護國人健康的最後防線。

國民黨表示，蔡英文政府執意開放含瘦肉精美豬於明年1月1日進口，多個直轄市及縣市政府為確保國人食安健康，紛紛修訂相關食安自治條例，明定瘦肉精零檢出及罰則，但蔡政府卻用一紙函文要求各縣市政府修正「瘦肉精零檢出」的自治法規。

國民黨指出，民進黨政府漠視地方自治權、濫權行政，已經成了名符其實的「民主、進步『擋』」，擋住中央、地方均權的民主價值，也擋住保障國人健康的最後一道防線。

有關中央與地方政府法規出現爭議的情況，國民黨表示，根據大法官會議曾做成的釋字第738號解釋，認為「中央與地方法規寬嚴不一並非『牴觸』，因為中央定的是『最低標準』，地方政府當然可以定得更嚴格、更因地制宜，這是憲法保障的地方自治精神」。

根據地方制度法第18、19條規定，直轄市與縣市政府的自治事項中，包含了「衛生管理」事項，因此，直轄市及縣市政府依法修定食安自治條例，中央政府不應該有過度的干預。

根據學界觀點，「地方分權制」是指憲法將國家權力分配於中央與地方，中央與地方事權各有一定界限， 地方的權力並非源自中央，自然非中央所能限制，通常中央政府係依憲法為有限度的指揮、監督，而地方政府則有自治權處理本身事務。國民黨質疑，民進黨政府恣意妄權的作法，不僅侵犯地方自治的憲法分權精神，更罔顧多數民意反對瘦肉精豬肉進口的期待。

國民黨表示，近期各直轄市及縣市政府陸續收到衛福部函文，指稱該部已經修正發佈動物用藥殘留標準，自治法規如有與該標準牴觸情形，應配合修正。這幾天，「行政院秘書長」再發函文，指稱台中市食品安全衛生管理自治條例第6條之1及第13條之1，有牴觸中央法規疑慮，要求台中市府依據衛福部函文意見說明，換言之，就是要求台中市府「配合修正」。

此外，針對農委會主委陳吉仲於立法院回應台北市食安自治條例將訂定禁止販賣瘦肉精豬肉時，指稱「若堅持零檢出，所有牛排館都要關了」，國民黨批評陳吉仲身為農業主管機關首長，卻用錯誤資訊誤導視聽，試問台中市於2017年林佳龍前市長任內即通過豬肉及相關產製品「瘦肉精零檢出」的自治規範，台中市的牛排館有關光光嗎？

國民黨說，再則，若如陳吉仲所言「重點不是零檢出，而是回歸到食品安全上的劑量問題」，試問如果進口豬肉可以容許含有瘦肉精的安全劑量，為何國內養豬業卻完全禁止使用？如此自相矛盾的說法與立場，國民黨要求陳吉仲應該正面回應，不應該含糊帶過。

國民黨強調，民進黨無力「擋住」瘦肉精美豬進口的壓力，卻意圖「力擋」地方政府明定瘦肉精零檢出的民意潮流；民進黨的中央政府沒有能力保護國人健康，也不准地方政府做出防護國人食安的措施。民進黨展現出無能的施政，也要拖地方政府一起下水，如此鴨霸的行政濫權，根本是名符其實的「民主、進步『擋』」。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
不只天鵝颱風！「閃電」也要來了　最新路徑出爐
快訊／大都會公園1女從辰光橋墜落！　重摔地面
快訊／安以軒生下二胎女兒！老公嗨抱2娃…她一看：比我還好看
快訊／飛官墜海不治　國防部：F5機型全面停飛調查
送醫畫面曝！救護員狂做CPR搶命　朱冠甍英勇殉職
海面搶救畫面曝！朱冠甍「跳傘繩索纏繞滅頂」殉職
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲：社子島「大方向不變、細部可修正」　一定做到戶戶安置

F-5E失事墜海飛官朱冠甍殉職　國防部：天氣符合訓練標準

雲端最前線／美大選「5大戰場」拉鋸！14州開放選民「重新投票」

失事F-5E戰機出廠40年未汰除　總飛行時數超過6200小時

26國萊豬都開放進口！國民黨：蔡政府一紙函文拖地方政府下水

縣市零瘦肉精法規無效　黃偉哲：尊重地方表態...兩美牛銷量背離

蔡衍明微信對話截圖外流　反嗆黃國昌穿鑿附會、抹黑造謠

快訊／飛官7:31跳傘疑纏繞溺水　F-5E還在台東外海

快訊／F-5E戰機墜海飛官搶救不治　國防部：妥善率皆符合標準

被批不懂經貿！柯文哲笑稱：我懂醫學　「陳吉仲懂政治」

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

苗栗男推輪椅過馬路…衝太快！阿嬤彈出「正面著地」

徐若瑄連飆《好眼淚壞眼淚》《愛笑的眼睛》　「高音沒上去」淚崩：對不起，太不專業了

內湖捷運站驚現「剪髮變態魔」！女子摸頭抓下一撮斷髮：驚悚炸裂

罕見！「雲豹甲車」現身北市街頭 警車護送開道為「戰備周」準備

小S奶奶過世哽咽「她一生過得很圓滿」　曝可愛互動：非常會挑時間敬酒

柯文哲：社子島「大方向不變、細部可修正」　一定做到戶戶安置

F-5E失事墜海飛官朱冠甍殉職　國防部：天氣符合訓練標準

雲端最前線／美大選「5大戰場」拉鋸！14州開放選民「重新投票」

失事F-5E戰機出廠40年未汰除　總飛行時數超過6200小時

26國萊豬都開放進口！國民黨：蔡政府一紙函文拖地方政府下水

縣市零瘦肉精法規無效　黃偉哲：尊重地方表態...兩美牛銷量背離

蔡衍明微信對話截圖外流　反嗆黃國昌穿鑿附會、抹黑造謠

快訊／飛官7:31跳傘疑纏繞溺水　F-5E還在台東外海

快訊／F-5E戰機墜海飛官搶救不治　國防部：妥善率皆符合標準

被批不懂經貿！柯文哲笑稱：我懂醫學　「陳吉仲懂政治」

杭特與解放軍有關係！自稱中企常務董事　要求報銷629萬元開支

港旅行社300員工留職停薪　今年已有6業者倒閉

力挺同志遊行！ Google 地圖將秀「彩虹路線」應援

Jo Malone「藍風鈴」11月開賣！花瓣點綴香水、蠟燭太夢幻

內湖第一豪添住戶！全球第2羽絨衣代工廠股東　2億入手中高樓

人潮銳減！士林夜市隨處可見招租廣告　美食街晚上過9點像空城

「電郵門」火燒上身！拜登胞弟裝傻拒回應　怒回記者：不要煩我

柯文哲：社子島「大方向不變、細部可修正」　一定做到戶戶安置

孫興慜加入世界頂尖經紀　美國隊長、《艾蜜莉》女主也在旗下

《Prada》隔14年再合作！安海瑟薇「怪腔調」害史丹利圖奇狂笑場

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

政治熱門新聞

對台美強硬！他曝北京最不能接受的狀況：必須出手遏止

國民黨誤用7色彩虹　網友：遊行完賴士葆通通改回來

快訊／國防部：F5機型全面停飛調查

「CM11戰車」凌晨開出淡水捷運站！　50公噸移動超震撼

藍營助理淚謝民進黨　林靜儀嘆：蹭完繼續歧視

F-5E戰機驚傳墜海　人員獲救完成吊掛

萊豬零檢出抵觸中央 ！民團11/22上街頭

誤將聽證會當法庭攻防？NCC認中天偏離議題

連勝文轟大巨蛋「亞洲最大爛尾樓」：我當年當選一定做的好！

F-5E墜海飛官朱冠甍組樂團　任吉他手常到社福機構義演

坦克如「變形金剛」偽裝　戰車駕駛竟是正妹

共機上午剛走一架傍晚又來運8！國軍派空中巡邏兵力應對

LIVE／F-5E墜海志航基地飛官搶救不治　國防部最新說明

公文曝光！衛福部不甩地方瘦肉精零檢出

更多熱門

相關新聞

柯文哲笑稱：我懂醫學　陳吉仲懂政治

柯文哲笑稱：我懂醫學　陳吉仲懂政治

台北市議會日前修法禁賣含萊劑肉品，違者最高處十萬罰鍰，然而農委會主委陳吉仲28日上午卻稱，若這樣規定「所有牛排店都要關掉」，儘管隨後改成「三分之二牛排館要關掉」，仍引發各界議論。對此，台北市長柯文哲表示，現在不是只有他會失言，陳吉仲也會；另外關於自己被罵不懂經貿，柯文哲回擊，自己懂醫學，而陳吉仲懂政治。

民進黨立委要助「蔡」為虐嗎？

民進黨立委要助「蔡」為虐嗎？

1122「反萊豬」最大規模抗議！

1122「反萊豬」最大規模抗議！

萊豬零檢出抵觸中央 ！民團11/22上街頭

萊豬零檢出抵觸中央 ！民團11/22上街頭

「地方政府禁售萊豬有憲法保障」　江啟臣：蔡英文的命令是憲法？

「地方政府禁售萊豬有憲法保障」　江啟臣：蔡英文的命令是憲法？

關鍵字：

瘦肉精美豬美牛地方自治條例

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

再嗆前妻！謝和弦認了：莉婭是我找來演出的

燦烈前女友爆：交往三年出軌10次

媽媽男友是消防猛男！少女爬上他的床控性侵　結果大逆轉

玩手遊4小時連敗！高瘦男當場「肺炸開」倒地

買7800元新鮮帝王蟹　驚見「滿滿的蟲蟲」真相曝

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

燦烈前女友揭「南韓羅志祥」渣行

即／志航飛官殉職　「保護村民」把戰機開海上

台中男大生虐貓！重摔後猛踩…20秒影片網氣炸

媳受虐10年…公婆死後想輕生　醫揭原因

獨／志航基地驚傳「戰鬥機墜海起火」

快訊／部落客松露玫瑰病逝

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

更多

最夯影音

更多
楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了
恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面