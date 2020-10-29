26國萊豬都開放進口！國民黨：蔡政府一紙函文拖地方政府下水

▲國民黨記者會。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨29日表示，蔡英文政府連發兩道公文，壓迫地方政府就範，衛福部不夠，層級還拉高到「行政院秘書長」，民進黨的中央政府沒有能力保護國人健康，也不准地方政府做出防護國人食安的措施，展現出無能施政，也要拖地方政府一起下水。國民黨質疑，「瘦肉精零檢出」傷害了何種公共利益，讓蔡政府不惜傷害地方自治的精神，也必須連下兩道公文禁止？難道地方政府致力於捍衛人民的食安健康損及了國家整體利益？

國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、黃子哲、發言人江怡臻上午召開「民主、進步『擋』！擋地方瘦肉精零檢出，擋得了民意反撲？」記者會。國民黨表示，除了美國外，加拿大、墨西哥、巴西等共有26個國家，也都允許豬隻使用瘦肉精，根據世界貿易組織最惠國待遇原則，蔡政府明年1月1日開放美國萊豬進口，也必須無條件適用所有世貿會員國，此舉形同開放全世界26個國家的萊豬進口。

國民黨強調，很顯然地，民進黨政府只要求標示產地，誤導民眾以為不要吃到美國豬肉就是安全，事實上含瘦肉精豬肉不僅是美國，民眾如何能全面性的分辨哪些國家的豬肉含有瘦肉精？根本保障國人健康之道就是禁止瘦肉精豬肉進口，退而求其次就是各縣市制定瘦肉精零檢出的自治規範，但中央政府的一紙函文，阻擋了守護國人健康的最後防線。

國民黨表示，蔡英文政府執意開放含瘦肉精美豬於明年1月1日進口，多個直轄市及縣市政府為確保國人食安健康，紛紛修訂相關食安自治條例，明定瘦肉精零檢出及罰則，但蔡政府卻用一紙函文要求各縣市政府修正「瘦肉精零檢出」的自治法規。

國民黨指出，民進黨政府漠視地方自治權、濫權行政，已經成了名符其實的「民主、進步『擋』」，擋住中央、地方均權的民主價值，也擋住保障國人健康的最後一道防線。



有關中央與地方政府法規出現爭議的情況，國民黨表示，根據大法官會議曾做成的釋字第738號解釋，認為「中央與地方法規寬嚴不一並非『牴觸』，因為中央定的是『最低標準』，地方政府當然可以定得更嚴格、更因地制宜，這是憲法保障的地方自治精神」。

根據地方制度法第18、19條規定，直轄市與縣市政府的自治事項中，包含了「衛生管理」事項，因此，直轄市及縣市政府依法修定食安自治條例，中央政府不應該有過度的干預。

根據學界觀點，「地方分權制」是指憲法將國家權力分配於中央與地方，中央與地方事權各有一定界限， 地方的權力並非源自中央，自然非中央所能限制，通常中央政府係依憲法為有限度的指揮、監督，而地方政府則有自治權處理本身事務。國民黨質疑，民進黨政府恣意妄權的作法，不僅侵犯地方自治的憲法分權精神，更罔顧多數民意反對瘦肉精豬肉進口的期待。

國民黨表示，近期各直轄市及縣市政府陸續收到衛福部函文，指稱該部已經修正發佈動物用藥殘留標準，自治法規如有與該標準牴觸情形，應配合修正。這幾天，「行政院秘書長」再發函文，指稱台中市食品安全衛生管理自治條例第6條之1及第13條之1，有牴觸中央法規疑慮，要求台中市府依據衛福部函文意見說明，換言之，就是要求台中市府「配合修正」。

此外，針對農委會主委陳吉仲於立法院回應台北市食安自治條例將訂定禁止販賣瘦肉精豬肉時，指稱「若堅持零檢出，所有牛排館都要關了」，國民黨批評陳吉仲身為農業主管機關首長，卻用錯誤資訊誤導視聽，試問台中市於2017年林佳龍前市長任內即通過豬肉及相關產製品「瘦肉精零檢出」的自治規範，台中市的牛排館有關光光嗎？

國民黨說，再則，若如陳吉仲所言「重點不是零檢出，而是回歸到食品安全上的劑量問題」，試問如果進口豬肉可以容許含有瘦肉精的安全劑量，為何國內養豬業卻完全禁止使用？如此自相矛盾的說法與立場，國民黨要求陳吉仲應該正面回應，不應該含糊帶過。

國民黨強調，民進黨無力「擋住」瘦肉精美豬進口的壓力，卻意圖「力擋」地方政府明定瘦肉精零檢出的民意潮流；民進黨的中央政府沒有能力保護國人健康，也不准地方政府做出防護國人食安的措施。民進黨展現出無能的施政，也要拖地方政府一起下水，如此鴨霸的行政濫權，根本是名符其實的「民主、進步『擋』」。