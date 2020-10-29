柯文哲爆「全球萊豬」可來台　民進黨反批：一無所知

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

瘦肉精美豬進口標準放寬爭議不斷，台北市長柯文哲28日指出，按照中央標準，「不是只有美國豬肉可以含瘦肉精，而是所有進口的外國豬肉都可以含瘦肉精」，狠批中央誤導，衛福部長陳時中29日也說，「根據命令是可以的」。為此，民進黨29日下午趕緊在臉書發文聲援。

民進黨29日在臉書呼籲，「請大家不要再以訛傳訛！有聲量的政治人物，更不要為了政治利益誤導民眾，製造恐慌」，直言有政治人物公開質疑未來全世界「含萊克多巴胺」的豬，都可以進口到台灣，「會說這種話的人，顯然對國際貿易一無所知！」

民進黨指出，農委會主委陳吉仲已澄清，「絕對沒有」全世界萊豬進口台灣這件事，接著並整理台灣國際貿易現況：

1.台灣目前僅開放13國豬肉進口，其中9個國家來自不使用萊克多巴胺的歐盟。

2.另外4國包含紐西蘭、加拿大、澳洲、美國，其進口狀況如下：

美國：目前開放進口台灣的豬肉不含萊劑

紐西蘭：台灣從未進口

加拿大：所有出口豬肉都不使用萊劑

澳洲：國內幾乎不使用萊劑，且去年一整年進口到台灣的數量極低，僅佔總進口量的0.02%

至於民眾擔心的部分，民進黨強調，未來開放「含萊劑的美豬」，美國養豬使用萊劑比例僅剩22%，且美豬在台市佔率僅有1.23%，因此要買到萊豬的機率並不高，政府也會持續為食安嚴格把關。請大家將正確資訊分享出去，也注意不要再傳錯誤說法，幫助更多人正確了解台灣的國際貿易資訊。