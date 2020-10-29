再問為何不直接標示「萊豬」、非萊豬　柯文哲：中央是笨還是壞？

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲28日隔空向中央問話，2021年台灣開放的究竟是美豬，還是全世界所有含萊克多巴胺的豬？衛福部長陳時中表示，確實不只美豬。柯文哲29日晚間再提出第二個問題，質疑為什麼不能直接標示「萊豬」與「非萊豬」？一定要用複雜的產地讓民眾頭昏眼花？

「第二問，二選一 v.s 十四選一，何者比較簡單？」柯文哲29日於臉書上表示，很高興中央回覆他28日的提問，陳時中已於29日上午在立院答詢時表示，「不只美豬，其他國家含萊克多巴胺的豬都可以進口到台灣。」

柯文哲提出第二問題，如果「所有萊豬」都能進口，為何之前不斷的告訴人民，如果不想吃萊豬，不要買美豬就好？「這不是存心欺騙嗎？」只標產地，不標示有沒有含萊劑，也不去源頭管制，等於沒有解決問題。

柯文哲質疑，目前可以進口到台灣的豬肉來自13個國家地區，再加台灣本土就是14個，有些國家可以用萊劑，有些不行，難道大家去賣肉還要先背口訣，或拿小紙條一一核對嗎？還要隨時更新資料，看看進口國有沒有增加？萊劑政策有沒有變化？

柯文哲表示，美豬中含萊劑的佔22％、78％不含，但擺在肉攤上要怎麼用肉眼分辨？會不會有商人拿低價的萊豬去混充高價肉，把民眾當成冤大頭？

柯文哲提到，請問中央政府為何不直接標示「萊豬 」或「非萊豬」，讓民眾清楚做選擇，卻要用複雜的產地做多選，讓所有人看得頭昏眼花？這個14選1的選項，還會隨時更新變動，選了也不一定對，「請問中央政府，答案是什麼？如果你們不知道，到底是笨，還是壞？」

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