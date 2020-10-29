全球萊豬「符合1條件」都能進口　國民黨：標示產地根本虛晃一招

▲國民黨29日晚間在臉書針對瘦肉精豬肉進口議題批評民進黨政府。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部長陳時中29日上午表示，根據農委會公告的萊劑殘留標準，其他國家要進口萊劑豬肉「是可以的」，但須符合台灣限量標準（MRL）。對此，國民黨晚間批評，衛福部所說的產地標示根本就是虛晃一招，到時候加拿大、巴西等開放使用瘦肉精的國家，其豬肉通通進口台灣，請問老百姓怎麼辨認？

針對萊豬進口，多個縣市以自治條例方式規定萊克多巴胺「零檢出」，然而衛福部9月30日已發函22個地方縣市，表明動物用藥殘留標準業經衛福部年9月17日，以衛授食字第1091303002號令修正發布，自110年1月1日施行，自治法規如有與該標準牴觸情形應配合修正，請查照。

衛福部政務次長薛瑞元28日在立法院經濟委員會上解釋，已善意提醒地方自行檢討，明年若仍牴觸，將以公告方式宣布地方自治條例無效。

台北市長柯文哲28日知情後，質問中央政府，「明年一月，台灣要開放進口的到底是美豬，還是全世界所有含萊克多巴胺的豬？」而衛福部長陳時中隔日坦言，委會的早在1個半月前就公告萊劑殘留標準，雖然國內目前禁用萊克多巴胺飼料，但國外牛與豬是允許使用萊克多巴胺，衛福部才根據這樣的公告訂定限量標準（MRL）。

他也強調，如果其他國家根據這樣的命令要進口萊劑豬肉，「是可以的」，但必須符合台灣的限量標準。

「26國萊豬通通能進口台灣 中央不讓地方管控嗎？」國民黨29日晚間表示，民進黨訂定瘦肉精含量，不單純只是美國萊豬能進口台灣，而是全世界所有使用萊克多巴胺的豬肉，通通都能賣到台灣來，這也造成現在衛福部所說的產定標示，根本就是虛晃一招，因為到時候加拿大、墨西哥、巴西等等開放使用瘦肉精的國家，豬肉通通跑到台灣來，請問老百姓要怎麼辨認跟挑選？

國民黨批評，民進黨從宣布萊豬進口至今，不但擋了「校園使用瘦肉精罰則」、「托育場所零瘦肉精」、「長照中心零瘦肉精」等等提案，現在更用一紙公文，直接宣告地方政府不能要求「瘦肉精零檢出」，無所不用其極地要逼國人吃萊豬、吃瘦肉精。

國民黨再罵，民進黨「擋不住」萊豬，卻「極力阻擋」不想吃到瘦肉精的民意，蔡政府沒有能力保護國人健康，也不准地方政府做出防護國人食安的措施，自己施政無能，還要拖地方政府一起下水，如此漠視地方自治、濫權行政，國民黨誠摯呼籲全民站出來，一起走上街頭表達「不吃萊豬」的訴求，一起對蔡政府拍桌。

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