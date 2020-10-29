吳怡玎憂病患、弱勢吃到萊豬再製品　邱議瑩嗆聲：那不要吃啊

▲吳怡玎29日出席立法院經濟聯席會（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇晏男／台北報導

萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉開放進口倒數近2個月，立法院經濟聯席會29日繼續審查萊豬行政命令。期間，國民黨立委吳怡玎發言時，呼籲執政黨政府多替氣喘、洗腎患者想想，因為他們未來恐吃到含瘦肉精的豬肉再製品。不過，民進黨立委邱議瑩則在台下嗆聲「那不要吃阿」，而吳怡玎反批，食用豬肉再製品許多是經濟弱勢，如果是有錢有時間的人，誰要去吃再製品？

吳怡玎29日發言時，一上台就直批，今天根本不應該審萊豬行政命令，因為依照《食品衛生管理法》，要先召開風險評估諮議會議，「請問這會議什麼時候發生？」沒有風險評估，怎麼知道怎麼管理？在不知道行政院對於這個風險有多了解的情況下，立法院怎麼可以審查？農委會怎麼可以公告？

吳怡玎表示，台灣洗腎人口密度是世界數一數二高，萊克多巴胺是要靠肝腎排出，但腎臟有問題的人怎麼排出？還有其他老人跟小孩呢，有沒有做相關風險評估？「想要通過的官員，你們家裡有沒有洗腎的人？有沒有老人、小孩？願不願意來當白老鼠，實驗一下？如果不願意，為什麼要一般大眾來當白老鼠」。

吳怡玎再指出，氣喘藥跟萊克多巴胺非常接近，會不會有抗藥性、過量的問題？官員有沒有考量到台灣氣喘小朋友的感受？全世界哪個國家吃豬肉比例比台灣高，卻又開放萊豬？「沒有，因為不敢阿」。

當吳怡玎喊話政府，表示「你說標示清楚吃本國豬就好嗎？請問再製品都不用吃了嗎？你去全世界走走看，有哪一個國家豬肉的再製品比我們還要多，還開放萊豬的？我找不到」後，台下的邱議瑩嗆聲「那不要吃阿」、「我都公開講，告訴大家不要再吃再製品」。

吳怡玎聽到後則反擊，「妳知道誰要吃再製品嗎？」是經濟弱勢，如果有錢有時間的人，誰會想要吃再製品？

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