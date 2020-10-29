美女戰術！亞美尼亞「迷彩服女模」深V露半球　第一夫人率軍衝前線

▲亞美尼亞第一夫人安娜．哈克布延（Anna Hakobyan）宣布親上前線。（圖／翻攝自Facebook／Anna Hakobyan）



記者吳美依／綜合報導

亞美尼亞與亞塞拜然在主權爭議地區納哥諾卡拉巴克（Nagorny Karabakh，下稱納卡）發生邊境衝突，延燒至今。亞美尼亞第一夫人安娜．哈克布延（Anna Hakobyan）宣布，她將率領一支女子小隊，親赴前線。另外，該國也在戰場上布置假模特兒，迷彩服大開深V領口露半球，奇異景象在社群媒體上瘋傳。

▲亞美尼亞第一夫人安娜．哈克布延（Anna Hakobyan）宣布親上前線。（圖／翻攝自Facebook／Anna Hakobyan）



安娜．哈克布延27日表示，「明天開始，包括我在內的13人女子小隊將展開軍事訓練，並在幾天內出發，協助保衛邊境。不論是我們的家園或自尊都不會拱手讓給敵人」。她隔日透露，收到許多女性同胞自願入伍的來信，歡迎任何有相同理念的國民共同作戰。

▲亞美尼亞戰爭前線出現假模特兒。（圖／翻攝推特@saki552003）

亞美尼亞「布署」假模特兒駐守前線的照片不僅在社群媒體上引發熱議，也被土耳其媒體Oda TV報導。文中諷刺表示，由於該國士兵全都逃得無影無蹤，軍方「感到絕望」，只好祭出這種「奇怪的戰術」。

雙亞自從9月27日爆發激烈邊境衝突，儘管周末在美國斡旋之下，第三度達成停火協議，卻僅維持幾分鐘就破功，且互相指控對方攻擊前線城市巴爾達（Barda）的平民，造成死傷。

▲納卡28日遭到砲擊。（圖／路透）

根據《半島電視台》，亞塞拜然28日指控，亞美尼亞軍隊向巴爾達地區使用BM-30火箭炮（BM-30 Smerch）與國際法禁止的集束炸彈（Cluster munition），導致21位平民死亡，至少70人受傷。但是，亞美尼亞立刻否認，總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）透露，俄羅斯部隊在該國邊境駐守協防。

與此同時，亞美尼亞國防部證實，亞塞拜然占領了戰略重鎮庫巴特雷區（Gubadli）。外界預期，這項顯著的軍事進展可能會讓外交解決手段變得更加困難。

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