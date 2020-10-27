杭特爆租下LA豪宅開毒趴！「破戒」狂歡好幾天　每晚噴6.7萬↑

▲美國民主黨總統候選人拜登的次子杭特（Hunter Biden）爆發「電郵門」醜聞。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國民主黨總統候選人拜登次子杭特（Hunter Biden）「電郵門」醜聞持續擴大，他如今又被外媒爆料，9月與太太梅莉莎（Melissa）大吵一架後，在洛杉磯租了一棟每晚租金2349美元（大約新台幣6.7萬元）的豪宅，連續好幾天舉辦狂歡派對，而且在此期間破戒吸毒。

2名消息人士向《每日郵報》表示，由於疫情限制與拜登競選團隊的要求，杭特夫妻幾乎只能待在家中，大約1個月前爆發大吵，「杭特奪門而出，聲稱需要一點空間，就消失了好幾天」。

消息人士透露，杭特在洛杉磯高級住宅區「太平洋帕利薩德」（Pacific Palisades）租下豪宅，也在市區的四季大飯店（Four Seasons Hotel）預定房間，狂歡好幾天期間「打破保持清醒的狀態」。

梅莉莎留在好萊塢的家中，獨自照顧7個月大的兒子，完全不知道丈夫下落，一看見杭特回來時「一團糟」的模樣，再度大發雷霆，「威脅要把孩子帶回去南非」。她認為丈夫毒癮復發，希望對方尋求協助，並「乞求他去戒毒治療所，或者與諮商師聊一聊」。

據悉，梅莉莎上月大吵時非常難過，甚至哭著打電話給朋友求助，訴苦表示「與一個容易上癮的人維持婚姻，是一件困難的事情」。但是，夫妻倆如今已經解決分歧，杭特目前的狀況也比上個月「改善許多」。

杭特與妻子認識僅10天，就於2019年5月結婚。杭特的私人律師麥塞爾斯（George Mesires）對此回應，這一篇報導「完全不屬實」。

美國《紐約郵報》收到杭特電腦硬碟的備份資料，在報導中揭露其私人照片、訊息與電子郵件，內容涉及外國不當商業交易、性愛與吸毒醜聞，引爆「電郵門」事件。

拜登堅稱「電郵門」是選戰的抹黑伎倆，並指控洩漏資料的川普律師朱利安尼（Rudy Giuliani）接受俄羅斯輸出的「假消息」。但是，國家情報總監萊特克利夫（John Ratcliffe）表示，情報界不認為這次事件源自於俄羅斯的操控。

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