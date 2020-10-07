南高加索士兵「殘缺死屍」堆疊一片！衝前線被「鐵鍊」鎖死防逃跑

▲社群媒體上流傳著亞塞拜然士兵屍橫遍野的影片。畫面已經黑白處理。（圖／翻攝Twitter@infoteka_24）

記者吳美依／綜合外電報導

亞塞拜然與亞美尼亞在主權爭議地區納哥諾卡拉巴克（Nagorny Karabakh，下稱納卡）發生邊境衝突，至今已經邁入第10天。亞塞拜然被爆使用禁用炸彈，亞美尼亞屢傳攻擊敵方平民，社群媒體上也流傳著士兵屍橫遍野的影片，甚至有人爆料，前線士兵慘被鐵鍊鎖住，防止臨陣脫逃。

Армия обороны Арцаха опубликовала новые кадры уничтоженных азербайджанских солдат pic.twitter.com/82JzdPDZWC — Инфотека 24 Армения - Азербайджан (@Infoteka_24) October 1, 2020

推特帳號infoteka_24貼出影片表示，亞塞拜然士兵在戰火中喪生。畫面中，地上出現大灘血紅，一些人身體殘缺不全，多具屍體堆疊成排，散落在草地上。

亞塞拜然媒體與推特帳號weverseAz指控，亞美尼亞使用鐵鍊把士兵困住，以免前線戰士脫逃。網友痛批，這簡直就是戰爭罪。

但有人質疑，亞美尼亞軍人全都是自願到前線作戰，根本沒有必要使用鎖鏈，反而是亞塞拜然把傭兵帶來作戰，「也許那裡才需要鐵鍊」。weverseAz回應，「我們擁有1000萬人口，我們不需要別人，政府在欺騙你」。

另據《每日電訊報》、《每日郵報》報導，亞塞拜然涉嫌使用禁用的集束炸彈（Cluster munition）攻擊敵方，西方國家的記者們證實，納卡首府斯捷潘奈克特（Stepanakert）遭到砲擊後，街道上四處可見這種未引爆的小炸彈。據悉，兩國先前都未簽署集束炸彈禁用條約，而衝突爆發10天以來雙方通報至少266人死亡，其中包括45位平民。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）於6日表示，他確信，俄羅斯將在必要時刻協助防衛，但如果亞塞拜然願意，他也會「互相讓步」。土耳其傾向支持亞塞拜然，外交部長恰武什奧盧（Mevlüt Çavuşoğlu）說，「我們將繼續支持亞塞拜然領土的完整性，就像我們支持喬治亞、烏克蘭、敘利亞與伊拉克一樣」。

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