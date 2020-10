南高加索士兵「殘缺死屍」堆疊一片！衝前線被「鐵鍊」鎖死防逃跑

▲社群媒體上流傳著亞塞拜然士兵屍橫遍野的影片。畫面已經黑白處理。(圖/翻攝Twitter@infoteka_24)

記者吳美依/綜合外電報導

亞塞拜然與亞美尼亞在主權爭議地區納哥諾卡拉巴克(Nagorny Karabakh,下稱納卡)發生邊境衝突,至今已經邁入第10天。亞塞拜然被爆使用禁用炸彈,亞美尼亞屢傳攻擊敵方平民,社群媒體上也流傳著士兵屍橫遍野的影片,甚至有人爆料,前線士兵慘被鐵鍊鎖住,防止臨陣脫逃。

推特帳號infoteka_24貼出影片表示,亞塞拜然士兵在戰火中喪生。畫面中,地上出現大灘血紅,一些人身體殘缺不全,多具屍體堆疊成排,散落在草地上。

