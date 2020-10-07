　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

南高加索士兵「殘缺死屍」堆疊一片！衝前線被「鐵鍊」鎖死防逃跑

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲亞塞拜然士兵。（圖／翻攝Twitter@infoteka_24）

▲社群媒體上流傳著亞塞拜然士兵屍橫遍野的影片。畫面已經黑白處理。（圖／翻攝Twitter@infoteka_24）

記者吳美依／綜合外電報導

亞塞拜然與亞美尼亞在主權爭議地區納哥諾卡拉巴克（Nagorny Karabakh，下稱納卡）發生邊境衝突，至今已經邁入第10天。亞塞拜然被爆使用禁用炸彈，亞美尼亞屢傳攻擊敵方平民，社群媒體上也流傳著士兵屍橫遍野的影片，甚至有人爆料，前線士兵慘被鐵鍊鎖住，防止臨陣脫逃。

推特帳號infoteka_24貼出影片表示，亞塞拜然士兵在戰火中喪生。畫面中，地上出現大灘血紅，一些人身體殘缺不全，多具屍體堆疊成排，散落在草地上。

亞塞拜然媒體與推特帳號weverseAz指控，亞美尼亞使用鐵鍊把士兵困住，以免前線戰士脫逃。網友痛批，這簡直就是戰爭罪。

但有人質疑，亞美尼亞軍人全都是自願到前線作戰，根本沒有必要使用鎖鏈，反而是亞塞拜然把傭兵帶來作戰，「也許那裡才需要鐵鍊」。weverseAz回應，「我們擁有1000萬人口，我們不需要別人，政府在欺騙你」。

另據《每日電訊報》、《每日郵報》報導，亞塞拜然涉嫌使用禁用的集束炸彈（Cluster munition）攻擊敵方，西方國家的記者們證實，納卡首府斯捷潘奈克特（Stepanakert）遭到砲擊後，街道上四處可見這種未引爆的小炸彈。據悉，兩國先前都未簽署集束炸彈禁用條約，而衝突爆發10天以來雙方通報至少266人死亡，其中包括45位平民。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）於6日表示，他確信，俄羅斯將在必要時刻協助防衛，但如果亞塞拜然願意，他也會「互相讓步」。土耳其傾向支持亞塞拜然，外交部長恰武什奧盧（Mevlüt Çavuşoğlu）說，「我們將繼續支持亞塞拜然領土的完整性，就像我們支持喬治亞、烏克蘭、敘利亞與伊拉克一樣」。

►Her和她　女孩想要的都在這

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
玩弄68女友還不夠！陸富商看上美艷外甥女　遭「分屍108塊」
追思會完吳宗憲潰堤：小鬼你不要走！全場捨不得散場含淚大合唱
成立「防衛動員署」整備後備軍力　嚴德發：後備旅由7擴增至12
楊丞琳第一次大哭：小鬼真的走了！忍淚21天終潰堤
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

快訊／諾貝爾物理學獎揭曉！　英德美3學者「研究黑洞」共享殊榮

等客人開門！外送員突拿冰淇淋杯「狂蹭胯下5秒」　超噁畫面曝光

吉爾吉斯選舉爆舞弊！親總統政黨狂勝　示威者翻牆爬進國會放火

「針頭斷在脊椎裡」驚悚岔出5公分！　加拿大婦分娩後16年才發現

美國CDC承認隱憂：新冠病毒可經「空氣傳播」2公尺以上

21歲女大生「塞烘衣機」慘卡20分鐘！被消防員拯救笑瘋：我沒用過

川普最新病況！戴口罩「坐車巡禮」向鐵粉揮手比讚　出院時間曝光

川普確診前14天行程曝！「造勢演說到處飛」　與支持者桌邊談話

仿《辛普森》惡搞「川普躺棺材」！推特狂酸確診新冠　鐵粉炸怒

川普夫婦確診新冠！美副總統1小時後「暖心回應」　未談代理問題

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

許效舜率「閃亮之星」留83號球衣給黃鴻升　黃鐙輝哽咽：記得有一種溫暖叫小鬼

許瑋甯：我們會帶著小鬼靈魂重量生活下去　牽著華岡五人幫哽咽「我們沒有失去過他」

裝手機架收1百學生回「這也要錢」車行老闆怒開直播：我像工友嗎？

依依不捨～捨不得～地球上最浪漫的一首歌　全場大合唱..「黃鴻升我們永遠愛你」

海裕芬憶見小鬼最後一面「怕眼淚滴到他」　「想要我當他的媽媽...」淚喊：快點來投胎！

南高加索士兵「殘缺死屍」堆疊一片！衝前線被「鐵鍊」鎖死防逃跑

軍情局長「好大官威」　濫用公帑、把情報員當家僕！親信更囂張

兩岸開戰美軍幫台灣？　他曝「美國不會管」原因：在國會親耳聽到

加國皇家空軍直升機改降機場　好奇北極熊賞給巨掌印

印度空軍參謀長：已做好「空襲中國」準備　飆風戰機可先發制人

洛杉磯時報：台灣若想阻止中國侵略　先解決以「當兵為恥」的問題

最想兩岸開戰的根本是韓粉！　網嘆：不停重播「軍機擾台」新聞

校園營養午餐菜單印「萊豬文宣」　蔣萬安怒批：是在美化瘦肉精

街頭驚見流浪小豬！　「車陣中亂竄」險被撞...里民合力救一命

iPhone 12最快下周可開放預購　新款耳機有望同時發布

《我的青春》倉促收尾！　他突當爸收「兩條線驗孕棒」表情失守

狗媽護子狠咬！　徐文良「小腿瞬間爆血」忍痛仍要救橡皮筋幼犬

雲端最前線／雙十國慶三大亮點 33分鐘煙火台南綻放！

桃園夜晚新去處！夢幻「慈湖水舞秀」到明年3月　秘境步道同步開放

集保e存摺首創「證券資產趨勢圖」　讓投資人隨時掌握資產成長

氣義交趕走違停客人！水煎包老闆怒嗆「雞排」　5個字噴6000元

秋冬流感季來了！「4病毒」默默出現…醫PO文嘆：疫情後首見100％佔床率

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

軍武熱門新聞

兩岸開戰美軍幫台灣？他曝「美不會管」原因：親耳聽到

印度空軍參謀長：已做好空襲中國準備

搭頭等艙、情報員當家僕　軍情局長遭爆徇私自肥

洛時：台灣若想阻止中國侵略　需先解決「當兵為恥」的問題

加直升機改降　引北極熊好奇破壞

南高加索士兵被鍊住防逃　殘缺屍堆疊

陸學者金燦榮：大陸對台軍事威懾有用　

最想開戰的根本是韓粉！網：得不到就毀掉

中印邊境　解放軍高原營房內部曝光

2020空軍排名台戰機數全球第10　美獨霸全球

亞美尼亞總理：必要時俄國會「履約出兵」

美國第六代「穿透戰鬥機」已經在飛了

台灣成心臟地帶　武統驚人後果曝

中評社：台海十月驚奇或非空穴來風

更多熱門

相關新聞

印度空軍參謀長：已做好空襲中國準備

印度空軍參謀長：已做好空襲中國準備

印度空軍參謀長巴達里亞（Rakesh Kumar Singh Bhadauria）表示，印軍已經做好了空襲中國的準備，雖然事態還沒嚴重到這個地步，另一方面巴基斯坦局勢也不斷升溫的情況下，也做好了兩面作戰的準備。

洛時：台灣若想阻止中國侵略　需先解決「當兵為恥」的問題

洛時：台灣若想阻止中國侵略　需先解決「當兵為恥」的問題

印度成功試射超音速反潛飛彈　射程650公里

印度成功試射超音速反潛飛彈　射程650公里

火砲雨炸落納卡平民區　慘況曝光

火砲雨炸落納卡平民區　慘況曝光

亞美尼亞砲轟亞塞拜然第二大城

亞美尼亞砲轟亞塞拜然第二大城

關鍵字：

亞塞拜然亞美尼亞國際軍武

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

鄭人碩前妻爆氣飆罵小薰！　離婚1個月無縫接軌

KID突爆哭…捏鼻緊抱吳宗憲！

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

峮峮KTV續攤「雙眼哭腫」！貼圖藏小鬼愛的暗號

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

KID爆「坤達把黃鴻升刺在背上」

峮峮堅強忍淚「步出會場吐4字」　炎亞綸不捨小鬼再嘆：可惜沒常聚

心疼女友被攻擊…瘦子「3年前1首歌」霸氣護愛！

耳朵拉出「粉色肉泡團」！她癢爆忍3個月…竟是癌症　醫：很難救了

iPhone 12來了　蘋果14日發表會

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

參加婚禮包3千2！突然發現「1事」臉綠

更多

最夯影音

更多
KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T
《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面