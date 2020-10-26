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亞美尼亞軍卡遭「火箭彈擊中引擎」　驚人結局曝光

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▲▼亞美尼亞ZiL-131軍卡遭到火箭彈擊中，卻沒有引爆。（圖／翻攝自The Dead District Twitter）

▲亞美尼亞ZiL-131軍卡遭到火箭彈擊中，卻沒有引爆。（圖／翻攝自The Dead District Twitter）

記者林彥臣／綜合報導

亞美尼亞與亞塞拜然的軍事衝突，經過美國居中調停之後，停火協議於26日生效，不過日前的許多軍事衝突畫面，還是在網路上瘋傳，例如推特上就流傳了一張亞美尼亞軍卡遭到火箭彈擊引擎中的照片，但是最後這枚火箭彈卻意外的沒有引爆。

軍事粉絲專頁「台海軍情員」指出，「推特照片顯示，一台亞美尼亞軍的 ZiL-131型卡車遭亞塞拜然發射的火箭彈擊中，引擎整個被砸穿，但火箭彈未爆炸。」

軍情分析推特帳號死區（The Dead District）則是指出火箭彈從亞塞拜然的「BM-30多管火箭系統」發射，又稱龍捲風多管火箭（Smerch MRLS）。這款發射系統為前蘇聯研發，於1989年所服役的發射系統，但是擊中亞美尼亞ZiL-131軍卡的具體彈藥型號則不清楚。

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