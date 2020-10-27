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不演了！亞塞拜然總統：若遭外國侵略將使用「土耳其F-16」

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▲▼土耳其F-16戰機。（圖／路透）

▲亞塞拜然總統聲稱，遭到侵略將使用土耳其F-16戰機。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

亞塞拜然與亞美尼亞軍事衝突期間，土耳其一直被影射暗助同樣是突厥人後裔的亞塞拜然，包括派F-16戰機進駐亞塞拜然，甚至是擊落亞美尼亞軍機。對此亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）回應指出，若遭到外國侵略，將會使用土耳其F-16。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，亞塞拜然總統阿利耶夫指出，記者每次採訪中都詢問亞塞拜然境內的土耳其F-16戰鬥機是哪裡來的？「我已經厭倦回答這個問題。你們有衛星，難道不知道我們在做甚麼嗎？打開衛星看看，現在F-16在天上還是在地上。所有人都知道F-16在地面上，它們是來參加演習，從戰爭開始時就留在這了。」

▲▼亞塞拜然（Azerbaijan）總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）。（圖／路透）

▲亞塞拜然（Azerbaijan）總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）。（圖／路透）

阿利耶夫強調，「如果外國對我們發動侵略，那麼他們將看到這些F-16戰機。」

《紐約時報》記者特理伯特（Christiaan Triebert）10月8日在推特上公布一張衛星照片，顯示至少有2架F-16部署在亞塞拜然。

亞美尼亞國防部發言人史岱潘揚（Shushan Stepanyan）9月29日曾在臉書表示，一架蘇愷-25（Su-25）在領空內，遭到土耳其F-16戰機擊落，飛官當場死亡。土耳其總統府新聞辦公室主任阿爾通（Fahrettin Altun）在亞美尼亞指控後幾分鐘，隨即出面否認，「土耳其沒有擊落亞美尼亞軍機」。

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