不演了！亞塞拜然總統：若遭外國侵略將使用「土耳其F-16」

▲亞塞拜然總統聲稱,遭到侵略將使用土耳其F-16戰機。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

亞塞拜然與亞美尼亞軍事衝突期間,土耳其一直被影射暗助同樣是突厥人後裔的亞塞拜然,包括派F-16戰機進駐亞塞拜然,甚至是擊落亞美尼亞軍機。對此亞塞拜然總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)回應指出,若遭到外國侵略,將會使用土耳其F-16。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導,亞塞拜然總統阿利耶夫指出,記者每次採訪中都詢問亞塞拜然境內的土耳其F-16戰鬥機是哪裡來的?「我已經厭倦回答這個問題。你們有衛星,難道不知道我們在做甚麼嗎?打開衛星看看,現在F-16在天上還是在地上。所有人都知道F-16在地面上,它們是來參加演習,從戰爭開始時就留在這了。」

▲亞塞拜然(Azerbaijan)總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)。(圖/路透)



阿利耶夫強調,「如果外國對我們發動侵略,那麼他們將看到這些F-16戰機。」

《紐約時報》記者特理伯特(Christiaan Triebert)10月8日在推特上公布一張衛星照片,顯示至少有2架F-16部署在亞塞拜然。

亞美尼亞國防部發言人史岱潘揚(Shushan Stepanyan)9月29日曾在臉書表示,一架蘇愷-25(Su-25)在領空內,遭到土耳其F-16戰機擊落,飛官當場死亡。土耳其總統府新聞辦公室主任阿爾通(Fahrettin Altun)在亞美尼亞指控後幾分鐘,隨即出面否認,「土耳其沒有擊落亞美尼亞軍機」。

►妝前保濕一瓶搞定!「蘿拉蜜思 喚顏凝露」限時下殺679元!

There are at least two F-16s at Ganja International Airport in Azerbaijan, our analysis of an Oct. 3 @planetlabs satellite image shows. The fighter jets are likely operated by the Turkish Air Force, alongside a possible CN-235 cargo aircraft. Here’s a short thread why. pic.twitter.com/de1XsmXXZr