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美女科學家全裸慘死！兇手揮刀「割下大拇指」　只為解鎖她手機

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▲性侵,暴力,女人,謀殺。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

▲俄羅斯科學家安東采娃（Ekaterina Antontseva）全身赤裸陳屍家中，大拇指遭兇手割去，解鎖手機。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock）

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯生物化學家兼模特兒安東采娃（Ekaterina Antontseva）被發現全身赤裸，陳屍在公寓自宅內，且大拇指遭兇手割除，用來解鎖手機，刪除資料，湮滅證據。

《鏡報》、《每日星報》引述執法部門消息指出，34歲的安東采娃22日遭到勒斃或窒息而死，建商男友出差返家之後，才發現遺體。俄羅斯聯邦偵查委員會發起調查，循線找上36歲男子亞特勇（Artyom），並在這為電腦遊戲迷的家中發現死者大拇指，立刻將其逮捕。

根據調查，亞特勇欠了死者一筆債務，2人為此發生爭執，他因此萌生殺機。嫌犯使用殘忍方法解鎖手機後，傳訊息給死者的老闆，宣稱因生病而無法去上班，並刪除2人聯繫簡訊，為了避免鄰居聞到屍臭，還將公寓門窗縫隙全都密封起來。

安東采娃在聖彼得堡技術學院擔任講師，並且兼職擔任模特兒。同事們23日發現她沒有出現在學校，立刻發動尋人行動，卻在周末接獲噩耗。

聖彼得技術學院教授尚茨揚（Mark Shamtsyan）表示，安東采娃熱愛攝影、學生與工作，「是一個非常好的人，非常富有同情心，我們都很愛也很尊重她」，他坦言此刻很難談論失去好同事的傷痛，但「她是一位很優秀的研究者與老師」。

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