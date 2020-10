孕媽難產卡11小時！醫接生「壓碎嬰兒頭骨」　寶寶從沒睜眼就慘死

▲俄羅斯一名男嬰在醫師接生過程中身受重傷,一出生就陷入昏迷,最後不幸死亡。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/編譯

俄羅斯中部城市阿欽斯克(Achinsk)發生一起可怕意外。孕媽尤莉亞(Yulia Gronskaya)來到醫院分娩,卻陷入難產,因此醫師決定使用真空吸引(vacuum extraction)助產。未料,男嬰頭骨與脊椎卻因此受到嚴重創傷,一出生就陷入昏迷,最後不幸去世。

《每日星報》報導,尤莉亞懷孕過程相當順遂,自然產時卻陷入困境,分娩時間長達11小時,甚至數度失去意識,苦苦乞求剖腹產。醫師改採真空吸引助產,卻嚴重失敗並「壓碎新生兒的頭骨與脊椎」,最後才進入手術室,實施剖腹產。

傷心欲絕的尤莉亞表示,雖然兒子順利被生下來,卻「頭部嚴重腫脹,看起來就像是一顆氣球」,且立刻陷入昏迷,接下來8天都在加護病房度過。她說,寶寶「頭骨好幾個地方都骨折了,他們(醫師)在真空吸引助產的過程中,使他嚴重傷殘」。

