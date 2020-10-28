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孕媽難產卡11小時！醫接生「壓碎嬰兒頭骨」　寶寶從沒睜眼就慘死

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▲▼嬰兒,嬰,寶寶。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲俄羅斯一名男嬰在醫師接生過程中身受重傷，一出生就陷入昏迷，最後不幸死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／編譯

俄羅斯中部城市阿欽斯克（Achinsk）發生一起可怕意外。孕媽尤莉亞（Yulia Gronskaya）來到醫院分娩，卻陷入難產，因此醫師決定使用真空吸引（vacuum extraction）助產。未料，男嬰頭骨與脊椎卻因此受到嚴重創傷，一出生就陷入昏迷，最後不幸去世。

《每日星報》報導，尤莉亞懷孕過程相當順遂，自然產時卻陷入困境，分娩時間長達11小時，甚至數度失去意識，苦苦乞求剖腹產。醫師改採真空吸引助產，卻嚴重失敗並「壓碎新生兒的頭骨與脊椎」，最後才進入手術室，實施剖腹產。

傷心欲絕的尤莉亞表示，雖然兒子順利被生下來，卻「頭部嚴重腫脹，看起來就像是一顆氣球」，且立刻陷入昏迷，接下來8天都在加護病房度過。她說，寶寶「頭骨好幾個地方都骨折了，他們（醫師）在真空吸引助產的過程中，使他嚴重傷殘」。

男嬰之後轉院至位於首府克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）的醫院，被診斷出頭骨骨折、顱內缺血與頸椎受傷等多處創傷，並於出生6周後，也就是本月10日不幸去世，經法醫檢驗，證實死因源自真空吸引助產造成的傷勢。

俄羅斯聯邦偵查委員會表示，涉案醫師「未能履行專業職責」導致「過失致死」，已經發起刑事調查。阿欽克斯婦產科（Achinsk Perinatal Centre）4名醫師正在接受偵訊，若罪名成立，每人最高可能面臨3年有期徒刑。但主任醫師亞歷山大（Aleksandr Tretyakov）表示，下屬全都「按照指示行事」，否認真空吸引助產造成嬰孩死亡。

▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲男嬰的母親在懷孕過程中非常順利，也很期待第一個孩子的到來，未料卻發生悲劇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

男嬰父親史蒂潘（Stepan Gronskiy）表示，他和太太一直都很期待第一個孩子的到來，未料卻發生悲劇，「他非常健康……我時常和他說話，撫摸我太太的肚子，感覺他在裡面踢」。

尤莉亞悲痛表示，「如果我能夠再見他（兒子）一面，我會為了沒能拯救他而道歉」。她希望透過調查還給兒子一個公道，要求必須為此負責的人「受到懲罰」。

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