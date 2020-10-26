美國調停「雙亞戰事」發聯合聲明　再保證人道停火協議26日生效

▲美國國務卿蓬佩奧與亞美尼亞外交部長姆納察卡尼揚日前在白宮會面。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務院發布新聞稿，美國與亞美尼亞、亞塞拜然聯合聲明，經過三方協調後，亞美尼亞與亞塞拜然願意重新保證此前在莫斯科達成的人道停火協議。協議自美東時間周一（26日）凌晨整點生效，等同爭議區時間上午8點生效。

亞美尼亞與亞塞拜然因納戈爾諾-卡拉巴赫（Karabakh）的民族構成與土地劃分嚴重分歧，多年來各自宣稱擁有該爭議區主權，直到9月底爆發戰事，兩國衝突迅速擴大成區域與國際局勢緊張。

美國總統川普、俄羅斯總統普丁與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），以及外交官員均先後出面調停兩國戰事，但本月10日在俄羅斯莫斯科的會議上達成的人道停火協議生效後，不出5分鐘，雙方領土又再次受到砲彈轟炸，立刻翻臉互相指控對方。

美國國務院新聞稿中指出，副國務卿比根（Stephen E. Biegun）於24日，會見亞美尼亞外交部長姆納察卡尼揚（Zohrab Mnatsakanyan），以及亞塞拜然外交部長貝拉莫夫（Jeyhun Bayramov）。經美國居中協調，雙方同意再次保證莫斯科會面上達成的停火協議，並於美東時間26日凌晨整點生效。