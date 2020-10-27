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變心！美指標性「保守派媒體」百年來首度支持民主黨：我們選拜登

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▲拜登。（圖／路透）

▲新罕布夏州指標性保守派媒體顛覆100多年來的立場，首度表態支持民主黨總統候選人拜登。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國總統川普25日抵達新罕布夏州造勢，但當地指標性保守派報社《新罕布什爾州工會領袖報》（New Hampshire Union Leader，下稱《新州工會領袖報》）卻刊出一篇社論，標題直截了當地寫著「我們的選擇是拜登」，逐條批評總統任期內表現。值得注意的是，該報社不僅影響力極大，且編輯委員會已經超過100年沒有支持民主黨總統候選人。

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲在《新州工會領袖報》的社論中，川普的防疫表現、經濟和經營社群媒體的行為都遭批評。（圖／達志影像／美聯社）

該社論指出，美國將面臨新冠肺炎（Covid-19）感染人數與死亡病例雙雙打破紀錄的黑暗處境，「川普在許多領域上自稱專家，但被問及他不想談論的基本話題時，卻又很快地假裝不知道」。此外，川普上任以來國債激增超過7兆美元，扣除應對疫情與紓困的部分，「初期的3兆美元早在疫情爆發前就記在帳上，而當時川普正在執政……但以川普的話來說，我們國家正在經歷史上經濟最好的時期」。

社論中也提到，川普將社群媒體「武器化」，應用於政壇上，利用言語技巧「擊潰所有前來挑戰的人，取悅粉絲，卻犧牲整個國家作為代價……美國面臨許多挑戰，需要一位總統來建設國家，但這似乎超出川普的能力範圍」。結論更是指出，「川普總統並不總是100％錯誤，但他對於美國而言卻是100％的錯誤」。

▲《新罕布什爾州工會領袖報》（New Hampshire Union Leader）老闆麥克奎德（Joe McQuaid）。（圖／達志影像／美聯社）

▲《新州工會領袖報》老闆麥克奎德（Joe McQuaid）上屆大選就反對川普，但這一次力道相當猛烈。（圖／達志影像／美聯社）

60年以來，《新州工會領袖報》在保守派圈內的政治影響力極大，其社論與老闆麥克奎德（Joe McQuaid）的背書往往可以決定勝負。川普2016年競選時也曾經親自朝聖，與麥克奎德在德里菲爾德鄉村俱樂部（Derryfield Country Club）共進午餐。

但是，隨著川普政策立場逐漸清晰，與麥克奎德偏好的小政府、財政保守派相去甚遠，2人關係惡化。麥克奎德曾經抨擊川普是惡霸與騙子，「玩弄電視記者，以辱罵來反駁批評，把政治正確族群逼瘋」，川普也反批對方是「非常不誠實的人」，堅稱他過去多年幫了《新州工會領袖報》很多忙。

CNN指出，雖然麥克奎德在上屆大選就反對川普，但力道卻從未如此猛烈。《新州工會領袖報》100多年以來首度支持民主黨候選人，不太可能導致大量選民改投拜登，但卻清楚表明，保守派族群願意做到何種程度，清楚表明反對川普的立場，「川普幾乎讓政治世界內的所有事情成為可能，顛覆傳統盟友，迫使大家重新檢視『共和黨人』與『保守派』到底意味著什麼」。

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