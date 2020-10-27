川普持續緊追！在9搖擺州「縮小落後差距」　拜登可望奪下德州狂勝

▲美國大選倒數8天，競選進入最後階段。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統大選倒數8天，競選進入最後階段。本周最新民調顯示，在12個搖擺州內，川普在9州支持率攀升，但民主黨候選人拜登仍在10州領先。全國民調方面，川普獲得42.9％平均支持率，雖然仍落後拜登的51.4％，但與上周相比，成長1.2％。

▲川普在全國民調與9個搖擺州縮小落後差距。（圖／達志影像／美聯社）

在12個搖擺州內，拜登於賓州、內華達州、明尼蘇達州、威斯康辛州與密西根州維持5.4%至7.8%的領先幅度，但在喬治亞州、愛荷華州、佛州、北卡州與亞利桑那州僅略勝0.5%至2.7%。

川普目前只在德州、俄亥俄州分別以1.7％與1%險勝，但在賓州、佛州、北卡州、俄亥俄州、內華達州、威斯康辛州、明尼蘇達州、喬治亞州與亞利桑那州的平均支持率上升0.1％至1.1％，微幅縮小差距。

▲根據民調與外界預測，拜登可望奪下德州，以壓倒性勝利勝選。（圖／路透）



在共和黨2016年翻轉取勝的賓州、密西根州與威斯康新州，拜登都維持領先。儘管川普在俄亥俄州擴大領先優勢，並在亞利桑那州、佛州與喬治亞州縮小落後差距，但在德州與愛荷華州仍失去優勢。

《今日美國》根據政治新聞與民調網站FiveThirtyEight、真清晰政治（Real Clear Politics）的數據，報導以上結果。

另外，昆尼皮亞克大學民調指出，高達56％選民傾向支持《患者保護與平價醫療法案》（ACA，俗稱歐巴馬健保，Obamacare）；66％選民同意最高法院判決的《羅訴韋德案》（Roe v. Wade），確立女性墮胎權。

值得注意的是，根據《達拉斯晨報》與德州大學泰勒分校聯合民調，拜登在德州獲得45%至48％支持率，穩定領先。外界預測，若屆時大選結果與之相符，他不僅會成為1976年以來首位奪下德州的民主黨總統候選人，也會以壓倒性勝利當選。

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