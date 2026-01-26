銀行女職員控同事入侵LINE竊聽　被揭「手機不離身」涉誣告慘了

▲北市某銀行女職員誣告同事監聽，反遭檢方起訴 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名任職大型商業銀行的李姓女子涉嫌捏造事實，誣指同事入侵其通訊軟體帳號並監聽私人對話。士林地檢署偵結，認定李女明知指控不實，仍意圖使同事遭刑事追訴，涉犯《刑法》第169條誣告罪，依法提起公訴。

李女任職於該商業儲蓄銀行期間，與同辦公室黃姓同事共事。李女於2020年間前往派出所報案，指控黃男攜帶設備入侵其LINE帳號，偷聽LINE通話、瀏覽訊息與照片，並在辦公室與同事討論她的私人通訊內容，因此對黃男提出妨害電腦使用告訴。

全案經檢警調查後，不起訴處分確定。黃男事後認為李女所提告訴內容為虛構捏造，向警方提出告訴，案件經新北某分局報告，轉由士林地檢署偵辦。

檢方偵查期間傳喚多名證人作證，證人均表示黃男未曾在公司內分享李女的通訊內容或照片，也未攜帶設備偷看訊息，更未與同事討論李女私人通話內容。另有證人證稱，李女手機幾乎不離身，難以遭他人入侵使用，檢方亦未發現相關入侵或監聽的客觀事證。

李女在偵查中到案說明，辯稱曾懷疑個人通訊帳號遭人入侵，並認為同事可能涉及相關行為，因此報案請警方調查。不過檢方認為，李女明知相關指控缺乏事實依據，仍捏造犯罪事實提告，意圖使黃男受刑事處分，已涉誣告罪嫌，依《刑事訴訟法》第251條第1項提起公訴。

誣告罪屬重罪，依法可處7年以下有期徒刑，民眾若對他人涉嫌犯罪有所懷疑，仍應基於事實與證據提出告訴，切勿捏造不實情節，以免觸法。