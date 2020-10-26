喝茫！戰鬥民族「狂飆坦克」撞爛機場圍牆　驚險畫面曝光

▲俄羅斯士兵疑似喝醉，飆速駕駛坦克，撞進伏爾加格勒國際機場（Volgograd International Airport）。（圖／翻攝自YouTube／shota sabauri）

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯的29歲士兵列列佐夫（Alexander Zherebtsov）駕駛BMP-3步兵戰車前往訓練場，卻疑似喝醉，一路以時速55英里（大約時速88.5公里）的速度狂飆，最後撞進伏爾加格勒國際機場（Volgograd International Airport），畫面全被監視器捕捉下來。事故發生後，他與坦克上另一名士兵尼羅茲涅斯科夫（Dmitry Nirozneskov）雙雙遭到拘留。

根據監視器畫面與外媒報導，那輛坦克20日在繁忙的街道上飆速，差點撞上一棟民宅，穿過一堆被劈過的木柴後，突然急轉彎，往機場方向前進，最後衝破鐵絲網圍牆。據悉，2名涉案士兵稍後就遭拘留，雙手上銬，反背在後。

目擊過程的鐵道工人說，「我們抬起頭，就看到那一台坦克，真的就像在飛一樣」。另外一人表示，「我聽見噪音，還以為飛機從天上掉下來，但我轉身時，卻看見一輛坦克飛速從我家後院穿過」。

俄羅斯國防部證實此消息，發布聲明表示，一輛軍用車輛在機場周邊行駛時，「其中一名坦克駕駛失去控制……任其撞過機場外圍圍牆。沒有人在此事故中受傷」。但是，並未回應當地媒體宣稱士兵喝醉一事。

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