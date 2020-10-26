CNN：不論川普、拜登誰當選　北京都將尋求「重啟中美關係」

▲美國總統川普（左）、中國國家主席習近平（中）與民主黨總統候選人拜登（右）。（合成圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國大選倒數不到10天，CNN記者格里菲斯（James Griffiths）認為，不論是川普或者拜登當選，北京都將希望重啟美中關係。他指出，雙方關係在過去4年嚴重惡化，此趨勢可能延續下去；下一屆總統面臨的最大外交挑戰，不是阿富汗與伊拉克戰火殘骸，而要處理一個新的、多極點的世界秩序，美國不再是唯一超級強權。

文中指出，美中關係惡化是由雙方共同造成。川普政府發動貿易戰，因人權議題制裁中方官員，究責新冠肺炎疫情，並加大力道，支持台灣；而北京透過日益挑釁的外交政策與軍事擴張主義，挑戰華府地位，在南海、台灣海峽與喜瑪拉雅山區等潛在熱點，威脅美軍與其盟友。許多觀察人士警告，可能爆發新冷戰、公開衝突或代理人戰爭。

美國今年選戰一再展示出華府對中強硬的跨黨派共識；另外，大多數評論認為，如果拜登勝選，將採取較為低調、不挑釁的對中政策，儘管他實際上或許與川普一樣質疑北京。在中國，哪位候選人較能替中國帶來利益，仍存在很大分歧，但北京可能會把「穩定」視為第一優先的考慮要素。

▲美中關係日益惡化，許多評論擔心爆發新冷戰。（圖／路透社）

中國駐華盛頓大使崔天凱（Cui Tiankai）本月稍早就表示，北京「堅決反對新『冷戰』或（經濟）脫鉤，而我們正致力於中美關係的健全與安全成長」。他指出，兩國關係正在經歷建交41年以來罕見的嚴重困境，這「已經嚴重破壞中國與美國人民的根本利益」。

總部位於香港的研究與諮詢公司「中官分析」（Official China）管理主任曼努埃爾（Ryan Manuel）表示，習近平已經因中美關係惡化遭到內部批評，指示官方「等待並保持克制，只能根據美國的行為，做出恰好相應的行動。一旦大選結束，就會開始推動重啟（兩國關係）」。

但是，曼努埃爾認為，這在實際上「不太可能」，而若拜登當選，可能「在華府指控中國欺瞞的領域，推動更多國內工業政策，並且加大利用盟友力量」。

▲外界認為，若拜登當選，可能採取較為溫和的對中策略。（圖／達志影像／美聯社）

前美國駐華外交人員、分析師穆恩（Jeff Moon）指出，美中關係不可能完全恢復到歐巴馬時代，「因為反中態度在美國明顯站穩腳步，且中國的侵略性在『戰狼』時代達到前所未有的程度」。他認為，若拜登當選，「將延續重度依賴內部機構與美國盟友的傳統做法，在美中議題上引入更多深思熟慮的決策」。

穆恩指出，拜登的可能作法將促成更正式、可預測的雙邊交流模式，穩定整體美中關係，避免衝突升級，但更深層的議題仍無法解決，「在美中發展長達數十年的全方位雙邊對話與合作後，中國一直拒絕透過政策改變與改革，解決美國的擔憂。中國的重啟方案因此無法被美國接受」。

▲學者認為，若川普當選，沒有連任壓力，如果11月成功勝選，可能對中國採取更激烈的行動。（圖／路透）



經濟學人智庫（EIU）中國專家馬洛（Nick Marro）指出，中國正在試圖避免關係惡化，但又沒有創造出改善關係的條件，因為許多衝突議題已經超越貿易，碰觸到北京的「紅線」，「任何政策讓步都將冒著被視為向西方壓力屈服的風險」。

文中指出，川普過去4年對中政策反覆無常，反映出其政治決策核心圈，對中立場分歧。但是，馬洛警告，不要預設華府重返鴿派的可能性，貿易戰「第一階段」協議之所以能達成，是因為川普考慮到連任危機，「但若川普連任，他將不再有第二任期的政治約束，可能從而對中國採取更激烈行動」，例如更廣泛禁止美中企業之間的投資與金流，即使會雙方都付出經濟代價，「但是這些考慮過去都沒能阻止他（川普）」。

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