彰化300年古廟25尊神像遭斬首　鐮刀男「拒賠償」判4月

▲彰化大村鄉五通宮神像遭鐮刀男斬首。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣距今300多年歷史的「五通宮」去年遭一名45歲陳姓男子持鐮刀闖入，將香爐、光明燈及多達25尊神像損毀。經廟方報警，法院審理陳男坦承毀損行為，但否認涉褻瀆祀典，犯後也未賠償損失，法官認定已構成毀損罪，且因其過去也有類似前科卻未悔改，判處有期徒刑4個月，得易科罰金。

案發於去年5月7日下午，陳姓男子頭戴安全帽、手持鐮刀，騎機車前往彰化大村鄉的五通宮。根據監視器畫面，他進入廟內後情緒激動，先掃落供桌上的百年香爐，隨後跳上神桌，以鐮刀揮砍多尊神像，導致部分歷史神像「身首分離」，就連主祀的300多年歷史「五顯大帝」神像也遭破壞。此外，陳男還推倒光明燈塔、毀損宮旗及祭祀用品，現場一片混亂。廟方人員發現後立即報警，警方到場時陳男仍在廟內，隨即將其逮捕。

▲彰化大村鄉五通宮遭鐮刀男破壞。（圖／民眾提供）

陳男在警詢和偵查中均承認持鐮刀破壞事實，但否認涉及「褻瀆祀典」罪嫌。彰化地方法院審理時指出，陳男早在民國111年間就曾因毀損他人神明牌位被判拘役30日，此次再犯顯未記取教訓。陳男雖坦承犯行，但始終未與廟方達成和解或賠償損失，法官因此判他4月徒刑。

五通宮為彰化縣登錄的歷史建築，廟內文物深具文化價值。文化局表示，已於114年5月同文資專業老師及廟方完成現地勘查，並就神像修復方向取得共識，正殿內神像僅有輕微損傷，廟方已自行聘請在地妝佛師傅完成修復，目前保存狀況良好。

文化局說，二樓所存神像毀損較為嚴重，經初步鑑定為民國七、八十年代作品，未具古物身分。考量實際需求與成本效益，建議廟方僅依保存需要進行必要整理。文化局將持續提供專業協助，確保宗教文物妥善保存。