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反擊美售台軍武　陸宣布：制裁洛克希德馬丁、波音防務等軍火商！

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▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務院近日批准對台出售「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS）在內的3項武器裝備，總額達18億美元（約515億新台幣）。對此，大陸外交部26日宣布，為了維護國家利益，中方決定採取必要措施，對參與此次對台軍售的洛克希德馬丁、波音防務、雷神等美國企業，以及相關的個人和實體實施制裁。

大陸外交部發言人趙立堅指出，中方多次指出，美方向台灣地區出售武器裝備，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和安全利益，中方對此強烈反對，予以強烈譴責。

趙立堅宣布，為了維護國家利益，中方決定採取必要措施，對參與此次對台軍售的洛克希德馬丁、波音防務、雷神等美國企業，以及在售台武器過程中發揮惡劣作用的美國有關個人和實體實施制裁。

趙立堅強調，中方再次敦促美方恪守「一個中國」原則的承諾和中美三個聯合公報的規定，停止售台武器和美台任何軍事聯繫，「我們將繼續採取必要措施，捍衛國家主權和安全利益。」

值得注意的是，大陸外交部早在今年7月，就已針對美國售台「愛國者三型飛彈」（PAC-3），宣布過要制裁洛克希德馬丁，但並未提及詳細的制裁內容。

▼美國國務院批准售台裝備包含「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS）。（圖／達志／美聯社）

▲海馬斯,海馬士多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志／美聯社）

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