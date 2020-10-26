文創董座淋汽油影像曝！　高嘉瑜服務處人員秒搶打火機解危

記者張君豪／台北報導

26日上午11時許，位於台北市內湖區民權東路6段立法委員高嘉瑜服務處外淋汽油，並手持打火機作勢點燃，所幸當時高嘉瑜本人未在服務處，服務處人員見狀立即上前奪下打火機並報警處理，警方藉優勢警力控制現場，成功制止男子點燃汽油，現場無人員傷亡，而驚險瞬間畫面也曝光。

▲▼楊志成到立委高嘉瑜服務處外倒汽油準備自焚，所幸遭服務處人員勸阻。（圖／記者張君豪翻攝）





內湖警方調查，發現打算點火自焚者楊志成（54歲），目前為內湖「建鑫文創產業有限公司」負責人，楊男疑似公司財務出現狀況，從今年9月份起就常常四處陳情，因男子情緒仍不穩定擔心陳情遭拒絕才會以預藏的汽油瓶打算淋身自焚，所幸經高嘉瑜服務處人員奪下。

警方將其送往三軍總醫院就醫，全案後續將依刑法第173條公共危險罪賡續偵辦。警方在此呼籲民眾，做任何事情前，一定要三思而行，以免憾事發生。

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