文創公司董座陳情失控「汽油淋身」　高嘉瑜還原：同仁機警衝出服務處制止

▲高嘉瑜回應服務處差點遭縱火事件。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

文創公司董座、副董座26日到民進黨立委高嘉瑜服務處陳情時，突然失控拿汽油淋身，一度揚言點火，陳情男子目前已送往三總醫院，動機尚待釐清。對此，高嘉瑜在立法院受訪時說明，陳情內容主要是公司營運需要資金，但銀行貸款卻處處碰壁，並表示該陳情人9月時曾寫信給總統府陳情，服務處為第一次接觸此案，所幸同仁機警衝出服務處制止行為，避免憾事發生。

上午11時許，2名文創公司董座、副董座到高嘉瑜服務處陳情，但董座卻突然情緒激動，拿出預藏的汽油往自己身上淋，還一度揚言點火，嚇壞服務處人員，立刻報警。警消獲報趕抵現場，緊急將男子制伏並送往三總醫院，至於詳細事發原因仍有待調查釐清。

高嘉瑜在立法院受訪時進一步說明，陳情內容主要是公司營運需要資金，但銀行貸款卻處處碰壁，女子進服務處後激動痛哭，在服務處外的男子大吼大叫，接著試圖淋汽油自焚，助理趕緊衝出服務處制止，搶下打火機及汽油桶，阻止憾事發生。

高嘉瑜表示，該公司為文創公司，剛成立後就遇到疫情，據了解，該廠商去年九月已開始量產產品，公司營運六個月內需要150萬資金，面臨嚴重缺口，九月時曾求助多家銀行，但都以新成立公司未滿半年不予以貸款為由遭到拒絕，僅土地銀行願意借款十萬元，讓他感到心灰意冷，選擇以激烈方式表達訴求。

高嘉瑜表示，據了解，陳情人9月曾寫信到總統府，信中提到，公司於六月取得營業執照，但去年9月就開始研發產品，累積量產商品有十多種，該公司所要推廣的產品是拋棄式的電動飛機杯，計畫不對外銷售，希望取得專利後無限期轉贈給衛福部，為國家盡份心力等等，先前已投入兩百多萬研發經費，但公司能登記的營業額只有39萬7，面臨貸款問題希望政府能給予協助。



高嘉瑜說，過去並沒有接觸到相關陳情案，後續會持續關心、了解，她也強調，各銀行有不同的考量，但政府對於文創、新創產業的發展有義務協助指導，包括在資金、產品規劃上能符合市場需求，避免面臨資金瓶頸。

▼文創公司董座赴高嘉瑜服務處陳情時試圖以「汽油淋身」遭到制伏。（圖／高嘉瑜辦公室提供）