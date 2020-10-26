研發飛機杯要送衛福部！燒光200萬銀行拒貸款　董座汽油淋身陳情

記者陳韻如／台北報導

台北市立委高嘉瑜服務處26日中午發生一起案件!一名楊姓文創公司董事長到服務處陳情時，突然拿出預藏的汽油淋身，還作勢點燃，嚇壞一旁所有人。警方獲報到場，立刻將男子壓制並送醫。高嘉瑜事後受訪表示，楊男9月間就曾向總統府陳情未果，而公司又面臨營運危機，沒想到竟用此激烈方式表達訴求，也讓她相當訝異。

▲楊男到立委高嘉瑜服務處外倒汽油準備自焚，所幸遭服務處人員勸阻。（圖／記者張君豪翻攝）

高嘉瑜表示，楊男與合夥人26日是第一次到服務處陳情，當時僅有合夥人入內，楊男則在門外，而合夥人一到場就立刻痛哭，表示公司很難經營，紓困貸款處處碰壁，並且提供陳情書，但沒想到，在門外的楊男卻突然拿出汽油，企圖點火，嚇壞所有人。

▲高嘉瑜出面回應，並表示將會盡力協助。（圖／記者屠惠剛攝）

據陳情書內容表示，這間文創公司6月才取得營業照，但從2019年9月就開始研發產品、量產，商品共有10多種，而主要是想推廣拋棄式的電動飛機杯，原本計畫不對外販售，並且在取得專利後無限期轉贈給衛福部，也為國家盡一份心力。

然而，公司投入了200多萬元的研發經費，但能登記的營業額卻只有39萬，目前也面臨極大的資金缺口，多次求助銀行，卻都被拒絕，理由則是因為公司成立未滿一年，因此不予以貸款，甚至還對公司產品有所質疑。

對此，高嘉瑜表示，文創產業真的相當辛苦，但有相關的補助能申請，也希望楊男能度過這個難關。她也呼籲，千萬不要用傷害自己，但卻不一定能解決問題的方法來表達訴求，而未來她也會持續關心與了解，盡量提供相關協助。

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