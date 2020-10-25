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《英雄聯盟》中路選手Bjergsen宣布退役！　將轉戰TSM總教練

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▲北美電競選手Bjergsen。（圖／翻攝自TSM官方Facebook）

▲北美電競選手Bjergsen。（圖／翻攝自TSM官方Facebook）

實習記者周依儒／綜合報導

北美電競團隊Team SoloMid（TSM）於當地時間24日中午透過Youtube，宣布王牌當家中路選手Bjergsen將正式從選手身分退役，未來將投入到該團隊的教練一職，同時也接任明年TSM戰隊的總教練。Bjergsen也指出，對他來說，這不算退役，只是轉換一個新的角色，自己也會努力成為TSM史上最優秀的教練。

綜合外媒報導，Bjergsen在影片中表示，自己做了職業選手8年，也替TSM效力了6年，一路走來非常感謝英雄聯盟，也很感謝粉絲們的支持與喜愛，對於要退役並轉型成教練一事思考了很久；他也透露，其實自己在春季賽結束時就有想過要退役，因此希望自己在退役前能有一個好的成果收尾，但可惜的是，世界賽並沒有打出漂亮一仗。據了解，TSM戰隊在今年代表北美進軍世界賽，卻僅拿下0-6的成績，無緣晉級前八強。

▲北美電競選手Bjergsen。（圖／翻攝自TSM官方Facebook）

▲Bjergsen替TSM效力長達6年多。（圖／翻攝自TSM官方Facebook）

1996年出生在丹麥的Bjergsen16歲就當上職業選手，不過他並沒有持續留在歐洲賽區，而是在2013年年底轉戰北美賽區，並加入了TSM戰隊。在這6年的時間TSM戰隊的人來來去去，只有他是持續替同支隊伍效力，因此也被許多人視為是TSM的中流砥柱。回顧Bjergsen8年的職業選手生涯，他一共拿下了1次IEM冠軍、1次歐美對抗賽冠軍、5次北美地區英雄聯盟冠軍聯賽（NA LCS）的冠軍、4次賽季MVP等輝煌記錄。

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英雄聯盟BjergsenTSM電競

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