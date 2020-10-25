拜登再添醜聞！　爭議網站刊登杭特大量「性愛+毒品」影片

▲疑似杭特的自拍照片曝光。（圖／翻攝自GTV）



記者張方瑀／綜合報導

美國民主黨籍總統候選人拜登和他的兒子杭特（Hunter Biden）捲入電郵門醜聞，近日中國大陸網站《GTV》又有用戶貼出一段杭特的性愛、裸露自拍與疑似吸毒影片，讓拜登選戰的負面打擊再添一樁。

根據《華盛頓觀察家報》報導，中國大陸網站《GTV》有用戶貼出多段杭特的性愛、裸露自拍與疑似吸毒影片；大部分的影片都次由多照片拼接而成，僅有其中一支是不知名女子和杭特的性愛畫面。不過該段影片燈光昏暗，無法證實躺在床上的人就是杭特。

《GTV》在2004年成立，不過網站內容曾捲入多起爭議，真實性也無從考據，所以美國的主流媒體皆未對此做出報導。

杭特捲入「電郵門」風暴，主要資料來自杭特送修的筆記型電腦，但真偽仍然存疑：福斯新聞19日曝光一份有杭特簽名的單據，顯示當時他支付85美元送修三台MacBook Pro電腦，但還無法確認名字是否真的是杭特本人親簽。

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