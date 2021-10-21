「yyds」網路熱詞發明者山泥若上訴失敗　開賭場判3年罰21.5萬元

▲大陸知名遊戲直播主山泥若上訴失敗，開設網路賭場獲刑3年罰21.5元。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸知名遊戲直播主「山泥若」與7名共犯跨境開設網路賭場，遭法院判刑3年，罰金5萬元人民幣（約21.5萬元新台幣）。據悉，「山泥若」曾在英雄聯盟（LOL）直播解說中多次提及「uzi永遠的神」，創造了2020年至2021年的網路流行語「yyds」（永遠的神）。

▲山泥若與共犯出庭畫面。（圖／翻攝新華網）

《新華網》報導，六安市金寨縣人民法院19日宣判滕某（「山泥若」）等7人跨境網路開設賭場案，該案上訴至六安市中級人民法院後，被裁定駁回上訴，維持原判。

法院審理查明，7人成為「競技寶」網路賭博平台的代理後，分別在火貓、鬥魚等直播平台及遊戲論壇、英雄聯盟賽事貼吧等渠道，以推廣鏈接、邀請碼等方式發展會員參與「競技寶」網路賭博投注。

至案發時7人共發展會員註冊4000餘人，7人被判處有期徒刑3年至7年不等，並處罰金5萬元（人民幣，下同）至80萬元不等，追繳違法所得1800餘萬元，多台手機、電腦等犯罪工具依法予以沒收。

▲山泥若為現今網路熱詞「yyds」（永遠的神）發明者。（圖／翻攝新華網）

據了解，山泥若本名騰楊天下，年輕時曾為DOTA玩家，後轉戰英雄聯盟，加入知名戰隊WE，雖沒有在職業賽場上有出色表現，退役後在遊戲直播圈卻闖出一番名號。正因為山泥若反應快，常在直播間內創造金句，因此，「uzi永遠的神」在遊戲圈廣為流傳，最終變成「yyds」的爆紅網路用語。