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Toyz收押半個月無人探視！3見律師備攻防　這原因未下工廠

▲▼劉偉健Toyz涉販毒。（圖／翻攝Toyz臉書）

▲劉偉健Toyz涉販毒遭收押，目前已委任律師準備官司。（圖／翻攝Toyz臉書）

記者李忠憲／台中報導

香港籍電競好手劉偉健（Toyz）涉嫌販毒遭收押在台中看守所，至今半個月，吃好睡好的他，雖無親友辦接見探望，但已委任律師律見多次，準備官司攻防。由於劉男目前非受刑人，加上所方考量他是社會矚目案件被告，並未安排他到工廠作業。

知名電競選手、曾在《英雄聯盟》S2奪得冠軍的劉偉健9月29日涉嫌販毒遭逮，檢警查獲200顆大麻煙彈，複訊後向法院聲押獲准，但未禁見。隔日清晨送到台中看守所，經裸身檢查確認沒有違禁品照完X光並做PCR檢查，接著安排在新收舍房，與6名舍友同住，至今已羈押半個月。

台中看守所副所長呂銑燦今天表示，劉男後來換舍房，與另2名收容人同住目前已收容半個月。他三餐作息都很正常，吃好睡好，身體健康，目前沒有任何親友來辦接見，可能因為是香港人，在台灣沒有親友，但有委任律師律見3次。他目前專心在官司上，平常就依規定給他30分鐘戶外運動，他也沒有其他要求及需求。

他表示， 受刑人依規定收容15天後，會安排收容人到工廠作業。但劉男目前是被告，只能詢問意願。經詢問劉男，他表示目前沒有意願，且他為社會矚目案件被告，所方考量他的狀況，即使他申請也不會讓他去工廠。

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