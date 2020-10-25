美軍2架B-1B轟炸機現身台灣東南海域　飛行路線曝光

▲ 2架美軍B-1B槍騎兵戰略轟炸機朝台灣東南海域方向飛行。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

全球軍情動態推特「飛機守望」（Aircraft Spots）表示，美軍2架B-1B槍騎兵戰略轟炸機自關島起飛後，朝台灣東南海域飛行，接著前往南海，期間由空中加油機KC-135補給油料。

飛機守望指出，美軍轟炸機編號分別為HUGE01、02，從關島安德森空軍基地起飛。與此同時，另個全球軍情動態推特「CANUK78」也分享路徑圖。

上月25日，美軍2架B-1B轟炸機也同樣從關島安德森空軍基地起飛，朝著台灣西北方向飛行，期間也有2架美國空軍KC-135加油機進行空中油料補給。

USAF B-1Bs HUGE01 & 02 departed Andersen AFB, Guam en route to the South China Sea.



USAF KC-135R PEARL11 provided tanker support. pic.twitter.com/dwCRFN9QyD — Aircraft Spots (@AircraftSpots) October 24, 2020

Interesting aircraft heading towards the #SouthChinaSea



The Hex comes back as a H60 but judging by speed and altitude it's clearly not.#AE681B pic.twitter.com/odV4KeGMLs — CANUK78 (@is_keelu) October 25, 2020

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