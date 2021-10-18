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全國運史上首次電競賽《爐石戰記》　台中包辦金、銀牌

▲▼全國運史上首次電競賽《爐石戰記》，台中包辦金、銀牌。（圖／江肇國辦公室提供）

▲全國運史上首次電競賽《爐石戰記》，台中包辦金、銀牌。（圖／江肇國辦公室提供）

記者游瓊華／台中報導

110年全國運動會首次將電子競技納入競賽，其中個人賽《爐石戰記》，今（18）日於新北電競基地登場，台中市代表隊選手力戰群雄，最終由盧彥竣獲得金牌、李承杰獲得銀牌，為全國運電競比賽首面金、銀牌，明日還有《英雄聯盟》團體賽登場！

台中市代表隊個人戰首局就旗開得勝，盧彥竣第一場對上桃園市、第二場對上新北市都直落3獲勝；首場即八強戰的宜寧中學高三學生李承杰，對上高雄市與桃園市，都戰成3：2拉鋸戰最終獲得晉級。而這兩位台中市的代表選手也在冠軍戰碰頭，最終由盧彥竣以戰術型牌組搭配冷靜應戰的態度，首先搶得3局勝利奪下金牌，而李承杰則獲得銀牌，全國運動會史上第一面的電競金銀牌由台中市包辦！

台中市電競委員會主委、也是民進黨市議員江肇國表示，電競項目首次選辦就傳來好消息，史上第一面全國運獎牌由台中市獲得，可見台中市推動電子競技運動有成，從前市長林佳龍打造電競城市，到現任市長盧秀燕接續以酷運動推行電子競技，如今看見台中市代表隊的成功，除了恭喜也感謝選手為台中發展電競注入一劑強心針！

運動局表示，全國運台中電競代表隊選拔賽，邀集台中市近200名電競好手參與，歷經選拔賽、培訓賽及資格賽3階段的遴選及培訓，最終由呂致遠、劉人豪、吳羿翰、樊兆富、趙翊傑、王柏翔6人（同時也是弘光獵鷹戰隊）取得《英雄聯盟》競賽項目代表隊資格；《爐石戰記》則由李承杰、盧彥竣2人取得代表隊資格。

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