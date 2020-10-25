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輕颱「莫拉菲」襲菲律賓…估25日晚間登陸！　當局急撤1800人

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▲▼中度颱風「沙德爾」（Saudel）上週在菲律賓奎松省（Quezon）造成嚴重洪水災情。（圖／路透）

▲中度颱風「沙德爾」上週在菲律賓奎松省造成嚴重洪水災情。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

中央氣象局25日3時40分發布，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓於25日凌晨2時發展為輕度颱風「莫拉菲」，預計對台灣沒有直接影響，會繼續朝西移動，通過菲律賓中部進入南海。菲律賓為防範災情，已經撤離呂宋島南部2個地區共1800人。

根據《路透社》報導，輕颱莫拉菲（Molave）風力逐漸增強，預計25日晚間會登陸並穿越呂宋島南部地。當局已對畢科爾區（Bicol）和甲拉巴松區（Calabarzon）地區的幾個省份發布颱風警報，並撤離當地近1800位居民，所有海上活動也都暫停。

中度颱風「沙德爾」（Saudel）上週才襲擊甲拉巴松區奎松省（Quezon）造成嚴重洪水災情，如今莫拉菲預估也會朝同樣方向前進。菲律賓災難管理局（Disaster Management Agency）資料顯示，有662人因強風滯留甲拉巴松區港口；另外畢科爾各省居民約1789人已撤離至避難所。

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