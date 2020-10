輕颱「莫拉菲」襲菲律賓…估25日晚間登陸！　當局急撤1800人

▲中度颱風「沙德爾」上週在菲律賓奎松省造成嚴重洪水災情。(圖/路透)



記者張方瑀/編譯

中央氣象局25日3時40分發布,菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓於25日凌晨2時發展為輕度颱風「莫拉菲」,預計對台灣沒有直接影響,會繼續朝西移動,通過菲律賓中部進入南海。菲律賓為防範災情,已經撤離呂宋島南部2個地區共1800人。

根據《路透社》報導,輕颱莫拉菲(Molave)風力逐漸增強,預計25日晚間會登陸並穿越呂宋島南部地。當局已對畢科爾區(Bicol)和甲拉巴松區(Calabarzon)地區的幾個省份發布颱風警報,並撤離當地近1800位居民,所有海上活動也都暫停。

中度颱風「沙德爾」(Saudel)上週才襲擊甲拉巴松區奎松省(Quezon)造成嚴重洪水災情,如今莫拉菲預估也會朝同樣方向前進。菲律賓災難管理局(Disaster Management Agency)資料顯示,有662人因強風滯留甲拉巴松區港口;另外畢科爾各省居民約1789人已撤離至避難所。

#MOLAVE (#QuintaPH) is moving into Bicol Region of #Philippines. It has decent radar presentation, & microwave images show nice core. Strange that no official agencies—JMA, JTWC, PAGASA—have upgraded this thing to a #typhoon. P.S. Computer models say more cyclones are on the way. pic.twitter.com/9CFdSKizm0