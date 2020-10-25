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行出希望！柯文哲戴客家斗笠繞市區3公里　為新冠肺炎疫情祈福

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▲▼蔡英文、柯文哲出席2020臺北客家義民嘉年華-挑擔踩街及主祭大典。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲出席2020台北客家義民嘉年華-挑擔踩街及主祭大典。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲25日上午8時參與2020台北客家義民嘉年華，從台北田徑場暖身場啟動「義同祈福」列車，和3千名鄉親組成的以「四海大平安」為主題的六大特色隊伍，一起挑起擔頭，繞行市區3公里前往國父紀念館參加主祭大典，為「2020台北客家義民嘉年華」挑擔奉飯揭開序幕。

台北市客委會表示，今年台北客家義民嘉年華，以客語主要的五種腔調「四縣」、「海陸」、「大埔」、「饒平」、「詔安」所代表的「四海大平安」做為主題，取其吉祥、祝願意涵，挑擔奉飯活動廣邀客家鄉親參加，共同「行出希望、行出平安、行到國父紀念館」，也蘊涵了為台灣、為世界祈福之意。

▲▼柯文哲出席2020臺北客家義民嘉年華-挑擔踩街及主祭大典。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲一行人從台北田徑場出發，繞行市區3公里抵達國父紀念館。（圖／記者袁茵攝）

台北市客委會指出，啟動典禮在帶領所有參與挑擔鄉親一起跳完以活動主題曲「行出去」編排的暖身操後，接著由柯文哲將祈福列車專屬大型車票插入閘口，共同啟動「義同祈福」列車，象徵台北客家「義同祈福」列車已進站，準備啟動出發至台北市區，並在帶領所有鄉親一起喊出「行出希望、行出平安、行到國父紀念館」口號後，正式啟動挑擔奉飯遊行活動，走出幸福與平安，繞行市區3公里前往國父紀念館參加祭拜義民爺的主祭大典。

柯文哲在台北田徑場致詞時表示，今天早上天氣很好，感謝義民爺爺賜予這麼好的天氣，讓大家一起發揚客家文化、為疫情祈福，今年是第33年台北客家義民嘉年華，換到台北田徑場當作出發點，感謝大家的努力，一心一意宣揚客家文化。

▲▼蔡英文、柯文哲出席2020臺北客家義民嘉年華-挑擔踩街及主祭大典。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡英文、柯文哲出席2020台北客家義民嘉年華-挑擔踩街及主祭大典。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

柯文哲提到，今年面對疫情，規劃用客家腔調「四縣」、「海陸」、「大埔」、「饒平」、「詔安」代表的「四海大平安」做為活動主題，加入祈福含義，為疫情祈福，保佑國泰民安，祝福大家平安順利。

主辦單位台北市政府客委會主委徐世勲表示，今年挑擔遊行隊伍配合防疫，祈求「四海大平安」，更為此特別打造活動主題曲「行出去」，透過客家當代歌曲與舞步，希望大家大步走出去，行出疫情後的生活，行出希望、行出平安。

▲▼蔡英文、柯文哲出席2020臺北客家義民嘉年華-挑擔踩街及主祭大典。（圖／記者周宸亘攝）

徐世勲指出，以「四海大平安」為活動主軸，分六大區隊，共1,000多擔約3,000人參與，早上8時30分出發後沿途行經敦化北路、南京東路4段、光復北路、光復南路最後到達國父紀念館中山公園廣場，路程總長約3公里，沿途設有3個會合站點，分別以「永保-安康」、「追分-成功」、「加祿-東海」打造為「義同祈福」列車之祈福問候語，跟市民朋友打招呼。

徐世勲說，今年義民嘉年華特別選在國父紀念館舉辦，國父紀念館不只是國際週知的台灣地標，國父紀念館對於客家人來說更有著特殊意義，除了國父孫中山先生是客家人之外，1988年客家鄉親發起的「還我母語運動」就是從國父紀念館出發，除能提高台北客家與全國客家的能見度，使活動「國際化、在地化、產業化、年輕化」，更象徵客家人不忘本的飲水思源精神。

最後，徐世勲提到，延續去年打造象徵「客家圓樓」的巨大環形帳篷，今年打造氣勢磅礡的「客家祈福列車」造型帳篷作為挑擔奉飯祭品區兼觀眾席使用。柯文哲也期許發揮首都台北「義同祈福」的客家精神，延續發揚客家文化，落實台北多元文化目標。

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▲▼蔡英文、柯文哲出席2020臺北客家義民嘉年華-挑擔踩街及主祭大典。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼蔡英文、柯文哲出席2020臺北客家義民嘉年華-挑擔踩街及主祭大典。（圖／記者周宸亘攝）

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