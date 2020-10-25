蕭敬騰母校停招...荒廢校園用假人當保全！超扯事件曝光　居民狂嘆

▲小偷完全無視警衛室裡的假保全。（圖／翻攝曾玟學 苗栗縣議員臉書，下同）

記者林昱萱／綜合報導

藝人蕭敬騰的母校、苗栗亞太創意技術學院於2019年停招，校內目前已經沒有師生，僅剩下基礎行政人員週間會到該處辦公，而門口放的假人保全警衛，以及一拉就開的鐵門，也讓校內的門禁形同虛設。對此，議員曾玟學就接到民眾陳請指稱，許多小偷光天化日之下，明目張膽進入校內偷東西。

曾玟學在臉書拍攝影片指出，「我們接到的陳情是，竟然有不肖小偷會進到校園裡面偷校產 ，學校沒有警衛，只有放一個假人，但近看就會發現不是真警衛，而兩個鐵捲門，直接一拉就可以直接進去，附近居民也說，小偷會把車子放旁邊，直接鐵門一拉人就走進去。」

另外，曾玟學也提到，小偷會進到學校裡，將電纜線剪斷之後，將裡面的銅線抽出拿去變賣，但電纜線外殼就直接丟在現場，而更誇張的是，這些小偷時常在白天就直接走進校門，就算被看到也還是會一直來，而曾玟學也說，其實已經有人被抓了，但看起來並非只有一兩人在做這種事。

另外，更離譜的是，這些小偷如果沒有一次將東西偷完，還會將作案工具留在現場，方便下次繼續偷竊，惡劣的行徑讓人相當傻眼。對此，曾玟學表示，「學校目前是停辦狀況，如果未來真的要解散，依照現在章程，校產未來是要轉給地方政府的，目前仍是公共財產，這些偷的就是公共財產。」

對此，曾玟學也提到，「警方說會將強巡邏 ，跟民眾一起努力，將偷竊者繩之以法」而曾玟學也在影片中提到，拍攝當天過後，就又逮到3名小偷。