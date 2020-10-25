深夜行經路口未減速　北市「小黃撞翻小黃」3人受傷

記者張君豪／台北報導

台北市民生東路4段80巷與光復北路交叉口24日凌晨發生一起嚴重車禍，兩輛計程車疑似行經該路口沒有減速觀察，造成其中一輛計程車直接衝撞另輛小黃側方，被撞的計程車因撞擊力道太猛，整個被撞翻橫躺在路中央，撞翻另輛計程車的小黃車上還有一名乘客，這起車禍總共造成3人受傷，所幸都是擦挫傷，詳細原因警方正在釐清。

▲24日凌晨北市民生東路發生一起計程車對撞意外，造成一輛計程車側翻所幸駕駛乘客均輕傷。（圖／記者張君豪翻攝）

▲24日凌晨北市民生東路發生一起計程車對撞意外，造成一輛計程車側翻所幸駕駛乘客均輕傷。（圖／記者張君豪翻攝）

松山警分局交通分隊表示：10月24日凌晨接獲民眾報案稱，民生東路四段80巷與光復北路230巷口發生車禍、警方趕赴現場，現場為一輛營業小客車右側車身與對向另輛小黃前車頭發生擦撞、遭到側撞的計程車直接被撞翻。

這起車禍，被撞翻計程車的駕駛右手輕微擦傷，肇事計程車駕駛胸部及手部輕微擦傷，兩駕駛現場皆向警表示傷勢輕微不需就醫，肇事撞翻另輛計程車的小黃後座有乘客因車禍衝擊右腳擦傷，自行前往長庚醫院就醫，兩車駕駛經警方酒測後酒測值為0，車禍肇事責任則有待警方進步送鑑釐清。

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