相隔近1個月再同台！蔡英文、柯文哲互動冷　短暫交談、拍肩一同揮手

▲蔡英文、柯文哲出席2020台北客家義民嘉年華-挑擔踩街及主祭大典。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

繼9月29日世界台灣商會聯合總會第26屆年會開幕儀式後，相隔近1個月，總統蔡英文、台北市長柯文哲兩人再度同台，雙方互動備受外界關注。由於上次碰面被捕捉到兩人對拱手、握手0默契，引發外界熱議，這次蔡、柯碰面時，兩人皆用拱手應對，不過雙方互動仍不多，僅柯文哲迎接蔡英文時有短暫對話，以及兩人共同拍攝合照。

台北市客委會表示，今年台北客家義民嘉年華，以客語主要的五種腔調「四縣」、「海陸」、「大埔」、「饒平」、「詔安」所代表的「四海大平安」做為主題，取其吉祥、祝願意涵，挑擔奉飯活動廣邀客家鄉親參加，共同「行出希望、行出平安、行到國父紀念館」，也蘊涵了為台灣、為世界祈福之意。

▲2020台北客家義民嘉年華-挑擔踩街及主祭大典。（圖／記者周宸亘攝）

柯文哲25日上午8時就抵達台北田徑場參加行前儀式，並且與3000多名鄉親組成的「四海大平安」六大特色隊伍一同繞行市區3公里，前往國父紀念館參加祭拜義民爺的主祭大典。

柯文哲在上午10時許抵達國父紀念館，並且赴後台更衣、換上客家服裝，並且站在台上和現場鄉親們打招呼；到了上午10時50分左右，柯文哲離開舞台，抵達一旁空地迎接蔡英文到來，等待期間還突然用手指頭算數，讓現場媒體笑稱「市長你是在算蔡英文什麼時候來嗎？」而柯文哲則否認說，「她已經來了！」

▲柯文哲從台北田徑場步行至國父紀念館。（圖／記者周宸亘攝）

蔡英文下車後，依舊維持防疫原則，僅拱手不握手，而柯文哲這次避免了上次在圓山大飯店時的尷尬，以拱手回應蔡英文。兩人在走路過程中，有進行短暫的對話，但由於現場活動聲音較大，無法聽到兩人在交談什麼；且媒體事後詢問柯文哲「與蔡英文談了什麼？」時，柯文哲也未回答此問題。值得一提的是，由於柯文哲一開始只顧著往前走，還讓蔡英文主動拍了一下柯文哲的肩膀，示意要兩人共同揮手。

隨後開始進行主祭活動，蔡英文不時與客委會主委楊長鎮交談，但卻未與柯文哲有對話。

▲柯文哲迎接蔡英文，一改之前握手的尷尬，兩人有默契地拱手致意。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲全程以客語致詞表示，今年的義民祭典因為遇到肺炎疫情的緣故，迎神遶境、挑擔奉飯、主祭大典感覺特別有意義。今年以「四海大平安」作為活動主題，分別代表五種客家語言腔調「四縣」、「海陸」、「大埔」、「饒平」、「詔安」，除了傳承及推廣客家語外，更象徵著對疫情的祈福，祝福海內外都平安的意義。

柯文哲說，「義民爺一直以來是我們客家鄉親的精神信仰，是一股安定社會的重要力量。而台北客家義民祭典一直是台北市客家界最盛大的活動，已經舉辦超過30多年，非常承蒙感謝長輩大家的煞猛打拚，一心一意努力傳承客家文化。也感謝現場的每一位客家鄕親及市民朋友，謝謝大家關心客家！支持客家！今天大家齊聚在這裡，面對全球嚴重的疫情，一同祈請義民爺爺保佑身在這片土地上的人民，大家都能平安、健康，也祈求疫情早日平穩，讓我們回到正常生活。」

▲蔡英文、柯文哲。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

柯文哲提到，自己是一位醫生，還是要提醒大家在疫情期間要提醒勤洗手、帶口罩、保持安全社交距離，台北市政府也作好各種準備，幫助大家度過疫情。最後，今日是重陽節，祝福各位長輩重陽節快樂，祝福大家身體健康、平安順心、事事如意。

隨後換前國民黨主席吳伯雄上台致詞，他一開頭就先誇獎柯文哲的客語比去年進步許多，逗得現場所有民眾哈哈大笑。吳伯雄致詞結束後，換蔡英文上台表示，「台北客家義民嘉年華」最早是從1988年開始，在市府團隊和所有客家鄉親，以及關心客家文化的好朋友努力下，現在已經是國際級的大活動。

蔡英文說，義民爺和忠勇公所彰顯的，就是「團結一致，保家衛國」的精神。台灣在這次疫情中，能夠防疫有成，向世界伸出援手，並且迅速投入振興工作，舉辦像這樣的活動，就是因為大家的團結。接下來還有許多的政策，也希望跟鄉親們同心協力，創造更多的成果。

蔡英文提到，像是推動客庄產業發展，找回客庄文化的榮光，是政府這幾年來一直努力的方向。過去從浪漫台三線開始，再到靚靚六堆、幸福台九線等政策推動，就是要逐步實現目標。去年舉辦的「浪漫台三線藝術季」，在最近也得到國際四大設計獎之一，日本通產省優良產品設計獎的肯定，更是證明客庄文化復興有成，展現客家文化的當代性和國際性。

活動進入尾聲後，蔡英文與柯文哲到達客家公共傳播基金會的車輛前合影，台前表演的小朋友們則大喊總統再見，讓蔡英文回頭去與小朋友們合照，但柯文哲並未跟著過去拍照，僅在蔡英文離去前揮手致意。

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