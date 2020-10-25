澎恰恰跑攤還鉅債　「烏龍綁架案」隔天照演鐵獅玉玲瓏

記者郭世賢／新北報導

64歲的澎恰恰拍電影欠債2.4億元，8月宣布破產，23日晚間疑似億元債務糾紛，驚傳遭綁架，結果虛驚一場。24日下午澎恰恰與許效舜現身九份昇平戲院，演出「鐵獅玉玲瓏」，為礦山藝術季開場。主辦單位表示，澎恰恰演出期間都很正常，無特別異狀，身旁也沒有警察。

▲澎恰恰24日現身九份昇平戲院演「鐵獅玉玲瓏」。（圖／黃金博物館提供，下同）

主辦單位黃金博物館表示，礦山藝術季24日在九份昇平戲院登場，首場由藝人澎恰恰及許效舜組成的經典說唱團體「鐵獅玉玲瓏」開場，開幕式是在24日下午1時開始。澎恰恰獨自一人先進會場做準備，神情都很正常；上台前準備、在台上表演，直到演出結束，看不出有任何異樣。

▲澎恰恰演出期間都很正常，無特別異狀，身旁也沒有警察。

《ETtoday新聞雲》有讀者向媒體表示，23日晚間7時左右約有7、8台警車在南京敦化商圈路口，看到大批警力進入附近的商辦大樓，當時讀者還以為是黑道發生什麼事情，沒多久警察下樓後，便看到大批警察圍住一名男子，該男子雖戴著口罩，竟是藝人澎恰恰，隨即便看到澎恰恰被帶上警車。

警方勤指中心接獲民眾報案擄人勒贖後，出動大批警力趕赴現場救人，並同步通知刑事局外勤隊幹員趕赴現場支援，但大批警力到場發現是澎恰恰與另名債主在三溫暖內「喬債」，原來僅是虛驚一場。

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