她請生理假被要求「出示證明」　北市勞動局：雇主最高可罰30萬元





▲有民眾表示，自己請生理假被要求出示證明。（示意圖／123RF）

記者袁茵／台北報導

台北市勞動局近日接獲民眾陳情，自己向老闆申請生理假時，被要求必須提出證明，否則當日生理假列為曠職。北市勞動局長陳信瑜提醒，雇主不得要求員工提供生理假相關證明或就醫證明等文件，也不得將生理假視為曠職，否則可能違反《性別工作平等法》，若勞工申訴且查證屬實，將開罰2萬以上至30萬元以下罰鍰。

北市勞動局表示，依《性別工作平等法》第14條及同法第21條規定，女性勞工因生理日導致工作有困難，每月可以請生理假1天，全年請假天數沒有超過3天，不用併入病假計算，其餘天數併入病假計算；勞工提出生理假申請，雇主不得拒絕，也不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利處分，另依《性別工作平等法》施行細則第13條規定，雇主不得要求提出佐證資料。

陳信瑜說，「生理假」號稱天王假，無須檢附相關證明文件，雇主如果拒絕員工請生理假、視為缺勤或因此給予其他不利的處分，勞工如果申訴，經查證屬實，將開罰2萬元以上至30萬元以下罰鍰。同時提醒事業單位，不論併入或不併入病假的生理假薪資，都需要給員工半薪，雇主須注意差勤系統請假假別是否正確，以免觸法。

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