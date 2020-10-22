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台北邀新北聯手「2025世壯運」　蔡炳坤：觀光產值預估100億元

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記者袁茵／台北報導

台北市、新北市攜手合作，確定成為2025年「世界壯年運動會」主辦城市。台北市副市長蔡炳坤22日表示，世壯運訂在2025年5月17日至30日舉辦，相關場館將擴及至桃園、宜蘭、新竹縣市，預估創造超過100億元的觀光產值。

蔡炳坤、台北市體育局長李再立22日在台北市政府一樓接受媒體聯訪。蔡炳坤表示，這對雙北、台灣都是一件大事，雙北合作申辦成功2025世界壯年運動會，這事情起於台北市對國際賽事盡量爭取，這次主動邀請新北市，兩市一起共同提出申請，主要是雙北本來就是共同生活圈，能夠建構首都運動生活圈，是市民們所期待的事情，加上場館也可以一起來運用，加強雙北運動實力，所以很快的兩位市長就同意了，也就聯手來申請。

▲▼ 蔡炳坤談世壯運。（圖／記者袁茵攝）

▲蔡炳坤談世壯運。（圖／記者袁茵攝）

蔡炳坤說，經過8月14日、9月1日兩次會議，21日下午進入最後決選會議，但由於台北市長柯文哲21日在台北市議會進行施政及預算報告，所以他和新北市副市長謝政達帶領團隊與總會提出申請報告，並且一一做出完整說明；除了雙北之外，其實還有法國巴黎、澳洲伯斯都在爭取世壯運主辦城市，不過世壯運總會很快的就做決定，通知雙北獲得2025主辦城市。

蔡炳坤提到，這事情除了雙北努力之外，很重要關鍵是全世界受疫情影響，所以儘管最後進到的3城市，因為台灣防疫工作做得好，所以總會執行長親自到雙北做實地訪視，訪視過程中兩位市長也在10月14日與執行長見面，充分表達申辦決心，這也是對申辦產生的加乘效果。

蔡炳坤強調，賽會已經訂在2025年5月17日至30日，相關場館擴及到桃園、宜蘭、新竹縣市，需要70個競賽場館，14個練習場館，總共84場館，所以大台北地區都會用得到，這84場館當中有29個主辦過世大運，21日簡報中也有提出世大運成功經驗。

蔡炳坤說，這些總共規劃有32項競賽種類，當中包括必辦的18項，選辦的13項，還有1項是試辦種類槌球，21日最後決審會議時，他們提出槌球試辦種類，執行委員還滿有興趣的。

由於將世大運部份場館留下來使用，現場媒體提問，這次場館需要負擔多少金額？蔡炳坤說，現在國際賽事都有一個趨勢，第一是盡量避免蓋新場館，第二是不要花太多錢，所以這次整個預估下來，提出整體預算大概是16億，包括所有的涵蓋在裡面，甚至連媒體行銷等。

蔡炳坤表示，16億預算當中，已經有得到中央體委會承諾，中央負擔40％，地方負擔60％，所以會跟新北做相關經費討論，因為經費需求跟使用場館在哪有關，預計會用84個場館，而大家也有看到台北市長柯文哲與新北市長侯友宜互動很好，雙北非常有信心。

關於會帶來多少觀光效益？蔡炳坤提到，世壯運總會稱，往年在各城市辦完後，會帶來超過台幣100億元的觀光產值。至於要在哪裡舉辦？蔡炳坤回應，希望在大巨蛋舉辦，而新北市則是微風運河，由台北市舉辦開幕，新北市舉辦閉幕。

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