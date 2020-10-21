首度宣布時間　柯文哲：大巨蛋明年完工

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲21日下午到議會進行總預算報告，開場就先表示任期剩下2年又2個月，先報告任內開工、完工的建設案。針對外界關注的大巨蛋，柯文哲首度表態，「預定將在明年完工」，但周邊後續仍有一些小工程需要進行。至於任內推動的市場改建計畫，在任內全部都不會完工。

▲柯文哲宣布，大巨蛋將在明年完工。（圖／記者邱顯燁攝）

柯文哲表示，首先是市場，目前正在興建中的有環南市場、成功市場、南門市場、北投市場跟第一果菜市場、漁市場，這些市場在未來2年內是沒有辦法完工的，所以都會在下一任市長會完工。

另外，2年內要開工的是北美二館跟台北音圖。音圖現在的計劃比較清楚，大概在1年半後會開工，北美二館還在規劃中，因為不曉得會不會挖到圓山遺址，還在等更清楚地確認。

至於過去誇下海口「4年2萬戶，8年5萬戶」的公宅政策，柯文哲表示，公宅今年到現在為止已經開工7處基地，到年底總共會開工9處，今年開工的公宅一樣都是下一任市長去剪綵，不過因為過去5年中陸陸續續在開工，2年會完工的公宅有9個，包括文山的興隆、樟新、和興公宅，南港小灣社宅，萬華青年2期、莒光，內湖行義，信義的六張犁跟廣慈。

另外，2年內會完工開用的則是北流、北藝、大巨蛋。柯文哲說，北流雖然已經報竣工，但是南基地陸陸續續還在裝修，所以北流的南基地完全開幕使用應該是在明年的10月。北藝的話應該是明年4月報竣工，要花1年時間陸陸續續去開幕。

至於大巨蛋部分，過去不願壓時間的柯文哲首度表態，「預定明年完工」，但是有很多周邊的工程要做，包括光復南路、忠孝東路、菸廠路，還有一些工程要處理。

而捷運環狀線部分，柯文哲說，南北環段預計明年7月開工，東環段已經在交通部，希望能趕在任期內東環也開工，這樣就可以把整個環狀線一起去進行。