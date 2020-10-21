北美館展覽批斷交國「寡廉鮮恥、賣友求榮」　游淑慧：不需像恐怖情人

▲游淑慧接獲陳情，有老師帶學生去北美館參觀時，發現謾罵與台斷交國家的展覽。（圖／游淑慧議員辦公室提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市議員游淑慧21日提及，她接獲一名老師的陳情，帶學生去台北市立美術館參訪時，看到有展覽在痛批過去與我方斷交的國家，例如罵巴拿馬是冷血動物、馬拉威賣友求榮、塞內加爾寡廉鮮恥等，「即便我們的外交工作艱難，外交形象上也不需像恐怖情人一樣。」

游淑慧在臉書上貼出多張照片，只見北美館的「秘密南方：典藏作品中的冷戰視角及全球南方」展覽展出的作品中，對與台灣有邦交的國家讚譽有加，例如聖露西亞是「親愛精誠」、聖文森國「伯樂知馬」、海地「桃園結義」、貝里斯「有始有終」、巴拉圭「慷慨赴義」等。

但與台灣斷交的國家卻被謾罵，例如巴拿馬「冷血動物」、馬拉威「賣友求榮」、南非「情斷緣絕」、查德共和國「貪得無厭」、塞內加爾「寡廉鮮恥」。

游淑慧表示，她不是衛道人士，但或許去問問外交部，首都公立美術館的這種展出，對外交工作是益還是害？自己看了以後覺得非常不適當，已經緊急要求文化局再評估和檢視，但得到北美館的答覆是「這是藝術」，「我想藝術雖不需要老掉牙的強調『善與美』，個別藝術家的創作自由我也尊重。然而這是首都台北的市立美術館，這樣可能搧動外交仇恨的展出，真的適當嗎？這代表台北市的立場嗎？」

游淑慧質疑，即使台灣與這些國家的外交關係確實有變動，但可能很多實質上的經貿與官方關係還是存在，如果讓該國留學生看到做何感想？如果台灣未來要再爭取復交情何以堪？讓台灣民眾和學童有仇外心態有什麼好處？

最後，游淑慧強調，國際關係本是現實，分分合合，而台灣需要更多朋友，即便外交工作艱難，外交形象上也不需像恐怖情人一樣，「將心比心，我們會想要在他國首都的公立美術館看到負面評價台灣的『藝術』嗎？」

對此，北美館提出5點回應，第一，該件作品由藝術家梅丁衍所作，以當前國家外交處境作為討論議題，使用「患難與共」、「情隨事遷」等詼諧語法，呼應台灣政治現實不斷經歷變動的處境。

北美館表示，第二，《哀敦砥悌》為英文Identity（意指身分認同）的音譯，以諷刺方式詮釋複雜的國際局勢，回應人民受挫情感，此為藝術家的表現角度 ，並不代表集體言論。

北美館指出，第三，該作於1994年首度發表，其後於多所藝文機構如國立新竹師範學院、臺北當代藝術館等，共6次展出。第四，梅丁衍為身兼藝術創作、文字評論與教學等工作的多方位創作者，2004年曾獲第二屆台新藝術獎視覺藝術大獎，以及2018年的吳三連獎藝術獎。

北美館表示，第五，創作者以反諷方式呈現部份人民心聲，不代表國家集體意識。有關民眾的解讀與各種回饋意見，北美館將轉知藝術家梅丁衍，作為創作參考。再次感謝各種民眾參觀北美館的反饋意見，有助於呈現藝術言語及展覽類型的多元觀點。

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