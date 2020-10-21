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韓國瑜岳父砂石場疑污染地下水　時力陳椒華籲列為污染場址

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▲▼時代力量立委陳椒華召開「雲林西螺韓國瑜岳父砂石場案，地下水污染超標！要求列為控制場址全部清除並追究不法」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量立委陳椒華召開「雲林西螺韓國瑜岳父砂石場案，地下水污染超標！要求列為控制場址全部清除並追究不法」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

前高雄市長韓國瑜岳父李日貴在雲林西螺經營砂石場，日前遭國產署在其砂石場鄰近土地檢驗出重金屬污染，時代力量立委陳椒華21日表示，該區四口簡易井地下水中的鉛都超過管制標準，其中三處鉻含量亦超過監測標準，她要求環保單位確認污染範圍，並依法公告該區為地下水污染控制場址。

陳椒華20日上午於立法院召開「雲林西螺韓國瑜岳父砂石場案，地下水污染超標！要求列為控制場址全部清除並追究不法」記者會。陳椒華表示，該區20年來遭李家大通砂石場長期占用及租用，雖然李家先前已強調並未租用污染超標區，並已繳清補償金4萬7042元，但仍無法擺脫污染該地土壤和地下水的嫌疑。

▲財政部國有財產署中部分署派員，前往國民黨總統候選人韓國瑜岳父李日貴早年於西螺經營砂石場場地開挖，採樣送驗結果預計一個月後出爐，如果有違法掩埋的話，相關事證送檢調偵辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲財政部國有財產署中部分署日前派員，前往李日貴早年於西螺經營砂石場場地開挖。（圖／記者蔡佩旻攝）

陳椒華指出，根據國有地土壤及地下水污染調查報告，發現該區東南段1-1地號地下水鉛鉻超標明確，經過5月7日SGS檢測違反「土壤與地下水污染防治法」，應儘速複驗並擴大採樣檢測地下水上、下游，確認是否同遭污染，並追查可能的污染源，依法公告為地下水控制場址。

陳椒華表示，針對重金屬污染地下水，在《土壤及地下水污染整治法》都訂有罰則，並且要列為控制場址，「廢棄物問題不是藍綠問題，是所有縣市都面臨的問題」，重點在於釐清行為人並且祭出重罰，而非所有污染都要由納稅人出錢解決。

陳椒華說，國有地管理人就是國產署，本案雖然已編列經費要清除，但是「非常不恰當」，政府要做的應該是追究誰才是犯罪行為人，由檢調積極調查，雲林縣長張麗善也應該追究並且要求清除。

▲▼時代力量立委陳椒華召開「雲林西螺韓國瑜岳父砂石場案，地下水污染超標！要求列為控制場址全部清除並追究不法」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量立委陳椒華。（圖／記者林銘翰攝）

對此，國產署中區分署分署長趙子賢表示，本案去年已進行檢測，發現編號「S13」土壤有四種重金屬超標，今年4月也委託工研院進行土壤、地下水等細部調查，不過仍然有些重金屬污染超標。

趙子賢說，國產署希望將所有重金屬處理掉，目前也已經找到清理廠商，預計月底前會將計畫發包到環保局。

至於陳椒華要求將該地列為控制場址，趙子賢則說，國產署作為土地管理單位，發現土地被污染，就應該要馬上要清除，如果土地受到污染也會追查行為人，「如果事實很明確，當然要求行為人處理」，因為這是行為責任。

不過，趙子賢也坦言，由於國產署去年才進行土壤檢測，發現土壤遭受重金屬污染，目前還沒有直接證據能夠證實行為人是誰。

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