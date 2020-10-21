韓國瑜岳父砂石場疑污染地下水　時力陳椒華籲列為污染場址

▲時代力量立委陳椒華召開「雲林西螺韓國瑜岳父砂石場案，地下水污染超標！要求列為控制場址全部清除並追究不法」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

前高雄市長韓國瑜岳父李日貴在雲林西螺經營砂石場，日前遭國產署在其砂石場鄰近土地檢驗出重金屬污染，時代力量立委陳椒華21日表示，該區四口簡易井地下水中的鉛都超過管制標準，其中三處鉻含量亦超過監測標準，她要求環保單位確認污染範圍，並依法公告該區為地下水污染控制場址。

陳椒華20日上午於立法院召開「雲林西螺韓國瑜岳父砂石場案，地下水污染超標！要求列為控制場址全部清除並追究不法」記者會。陳椒華表示，該區20年來遭李家大通砂石場長期占用及租用，雖然李家先前已強調並未租用污染超標區，並已繳清補償金4萬7042元，但仍無法擺脫污染該地土壤和地下水的嫌疑。

▲財政部國有財產署中部分署日前派員，前往李日貴早年於西螺經營砂石場場地開挖。（圖／記者蔡佩旻攝）



陳椒華指出，根據國有地土壤及地下水污染調查報告，發現該區東南段1-1地號地下水鉛鉻超標明確，經過5月7日SGS檢測違反「土壤與地下水污染防治法」，應儘速複驗並擴大採樣檢測地下水上、下游，確認是否同遭污染，並追查可能的污染源，依法公告為地下水控制場址。

陳椒華表示，針對重金屬污染地下水，在《土壤及地下水污染整治法》都訂有罰則，並且要列為控制場址，「廢棄物問題不是藍綠問題，是所有縣市都面臨的問題」，重點在於釐清行為人並且祭出重罰，而非所有污染都要由納稅人出錢解決。

陳椒華說，國有地管理人就是國產署，本案雖然已編列經費要清除，但是「非常不恰當」，政府要做的應該是追究誰才是犯罪行為人，由檢調積極調查，雲林縣長張麗善也應該追究並且要求清除。

▲時代力量立委陳椒華。（圖／記者林銘翰攝）



對此，國產署中區分署分署長趙子賢表示，本案去年已進行檢測，發現編號「S13」土壤有四種重金屬超標，今年4月也委託工研院進行土壤、地下水等細部調查，不過仍然有些重金屬污染超標。

趙子賢說，國產署希望將所有重金屬處理掉，目前也已經找到清理廠商，預計月底前會將計畫發包到環保局。

至於陳椒華要求將該地列為控制場址，趙子賢則說，國產署作為土地管理單位，發現土地被污染，就應該要馬上要清除，如果土地受到污染也會追查行為人，「如果事實很明確，當然要求行為人處理」，因為這是行為責任。

不過，趙子賢也坦言，由於國產署去年才進行土壤檢測，發現土壤遭受重金屬污染，目前還沒有直接證據能夠證實行為人是誰。

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