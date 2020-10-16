韓國瑜存款23年爆增226倍　手持百萬「合一股」發大財　

▲韓國瑜站台。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

前高雄市長韓國瑜卸任後的財產申報於15日刊出，最新一期的《廉政專刊》中，韓國瑜與妻子李佳芬名下的存款有3867萬697元，根據韓國瑜歷屆財產申報資料顯示，自1997年申報存款從17萬，飆到目前的3千多萬，23年來成長了226倍，另還持有1百萬的合一股票，目前持股價值已達3500萬元。

韓國瑜自1990年開始認公職擔任台北縣議員，並自1993年依法申報財產，不過依公職人員財產申報法第16條第1項規定，申報人喪失第二條所定申報財產之身分者，其申報之資料應保存五年，期滿應予銷毀，不再提供查詢。因此，線上資料最早僅能查詢到2002年資料。

綜合媒體報導，韓國瑜在1994年並沒有申報任何存款，1997年申報17萬餘元。最新可查詢的資料顯示，韓國瑜2002年的財產申報，與妻子李佳芬名下有2土地、1建物和3台小客車，存款一共是244萬4905元；雖然有2195萬2500元有價證券，但同時也有欠維多利亞雙語學校李姓副校長1000萬元債務。

到了2019年，韓國瑜在3月14日申報的資料中顯示，夫妻名下存款為4559萬6744元，比2001年增加逾4300萬元，且韓國瑜在新光銀行的活存帳戶就佔3056萬6149元；另外還有1404萬1203元的有價證券、230萬7690元股票，以及1173萬3513元基金受益憑證，還有信託100萬元的合一股票。

不過，韓國瑜在2020被罷免後的最新財產申報資料顯示，韓國瑜與妻子李佳芬名下的存款有3867萬697元，手持股票金額達1059萬1687元，合一股票100萬元。李佳芬名下則有4筆雲林的土地，1筆建物。

根據資料顯示，韓國瑜名下有土地1筆、建物1筆，還有2台車子，分別是超過5年的MITSUBISHI，購入金額為80萬，另一台為分期付款的LEXUS，金額為220萬。存款部分共有3867萬697元，基金受益憑證828萬3997元。比較兩次申，韓國瑜存款約縮水700萬元。

雖然韓國瑜目前為失業狀態，但名下持有100張合一生技（4743）股票，以持股成本100萬元來算，隨著合一股價飆升，現在持股價值已達3500萬元。

▼韓國瑜財產申報。（圖／翻攝廉政專刊）

