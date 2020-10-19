發文力挺！　韓國瑜：中天一關門「台灣民主也會關門」

▲韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）



記者邱茀濱／綜合報導

中天新聞台執照12月到期，後續是否遭NCC撤照，迎來關台危機引發外界關注。對此，前高雄市長韓國瑜今（19）日強調，「中天一關門，台灣民主也會關門」，並呼籲民眾出面捍衛中天，「因為你捍衛的不是這一家電視台，而是屬於你我的言論自由、屬於台灣的新聞自由。」

「沒有監督及諍言直諫的媒體，是一個獨裁國家最鮮明的特徵。」韓國瑜在臉書發文稱，若中天新聞我真的被關台，那台灣人民40年來所抗爭奮鬥、引以為傲的民主自由將成為國際社會最大的笑話，「因為我們選出了一個踐踏新聞自由、摧殘言論自由的獨裁政府。」

他認為，中天若被獨裁政府關台後，無論是自肥貪污、還是美豬核食，人民再也發不出真正的聲音，因為所有的媒體將只能歌功頌德、不能針砭時事。

韓國瑜出面呼籲民眾，無論喜不喜歡看中天，現在都是站出來力挺的時候，「因為你捍衛的不是這一家電視台，而是屬於你我的言論自由、屬於台灣的新聞自由。」畢竟「我不同意你的觀點，但我誓死捍衛你說話的權利」才是民主的表現。

最後，韓國瑜強調，保護監督及諍言直諫的媒體，就是驗證台灣民主的關鍵時刻，讓我們一起捍衛中天說話的權利，證明台灣40年來爭取的民主自由不是網軍與官媒的工具口號，而是大家與生俱來、名符其實的公民權利。

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