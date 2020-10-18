時力立委現勘南鐵半拆戶　 陳椒華：盼消弭歧見減少對立

▲立委陳椒華赴南鐵地下化半拆戶黃春香家進行現勘，欲透過現勘了解實地狀況，以便於後續協商中釐清拆除之爭議與問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委陳椒華18日赴南鐵東移半拆戶黃宅現勘，陳椒華表示，因土地徵收屬強制剝奪人民財產權之制度，政府機關應採用最小侵害之手段，然而過去雙方對於「最小侵害」未能達成共識，強行施工又引發更多爭議，故今特舉辦現勘，透過現勘了解實地狀況，以便於後續協商中釐清拆除之爭議與問題。

立委陳椒華赴南鐵東移半拆戶黃春香家進行現勘，屋主、交通部鐵道局、交通部路政司皆與會。南鐵東移案，黃春香認為鐵道局對於徵收範圍說詞反覆，故要求依《土地法》向台南市府地政局針對爭議地界聲請複丈（重新測量），訂出明確的範圍，在約定的10月6日當天，鐵道局卻沒有出席，後又重新約定於10月27日，但鐵道局卻又於10月13日就展開強拆，並於10月16日拆除到黃春香家爭議所在的樓梯處，引發對峙與流血衝突，住戶聲援者前往交通部召開記者會呼籲緩拆，現場溝通協調後，決定在10月27日鑑界之前緩拆，並啟動協商。

陳椒華指出，黃春香家為半拆戶，不只拆除界線尚待釐清，民眾也對現場的施工安全問題、建物加固計畫有所疑慮，在工程進行前，應對於黃家樓梯保存之最小侵害、施工後未拆除部分之安全性等屋主關心的議題進行更完整的評估與溝通，接下來將展開協調，在協調前有必要親自來看，所以舉辦這次的現勘。

黃春香表示，希望政府對於「保留樓梯」展開溝通，維持上樓正常使用的機能，之前交通部鐵道局台南鐵路地下化工程北區C211標正工程司梁協勝一再對住戶嗆聲，揚言就算會丟工作也要把黃家拆了，製造對立而無溝通誠意，她覺得鐵道局鐵了心要硬拆，不敢離開，健保卡等證件還在樓上，但二樓樓梯口卻被封死，請工人放行讓她上樓，只得到嘻嘻笑笑的回覆，明明她只是半拆戶，卻連不在拆除範圍內的部分都無法正常使用，政府侵犯人民財產權。

黃春香指出，8年前公聽會說明的施工範圍並不會拆到樓梯，直到最近，交通部才聲稱樓梯會與水溝等工程設施造成衝突，也一併會拆到，黃春香請建築師友人查閱設計圖發現，工程路線已經有改過，截彎取直造成拆除範圍擴大，鐵道局聲稱截彎取直是為了列車安全性，但黃春香質疑，如果按照原本的彎度，為什麼在地上跑沒問題，到地下就會有危險？鐵道局來家裡3次，每次量的拆除線都不一樣，人民無法信任，所以才主張要公正單位來複丈。

陳椒華表示，相信交通部也希望工程能夠在安全的狀況下執行，不會希望住戶在施工時還住在裡面，因此應事先做好溝通達成共識，讓住戶對於拆除範圍、功能維持有所信任，工程才能順利進行。

交通部路政司科長魏瑜表示，交通部已經做成複丈前暫時停工的決定，接下來會展開協調與釐清，今天住戶在現場提出來的意見也會帶回交通部裡面討論。交通部鐵道局組長郭晉誠表示，住戶提到回到屋內取回私人物品等等的訴求，會回去跟鐵道局施工同仁確認，盡可能達成住戶的訴求。

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