韓國瑜升級後重返政壇！　他驚爆「復出時間點」：反撲的機會大

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，逐漸淡出政壇，但一舉一動仍受到外界關注，猜測他的下一步為何。臉書粉絲專業「文翔政論」發文指出，韓國瑜不可能參選2022九合一大選，但有可能參選國民黨黨主席。原PO還表示，「蔡英文跟韓國瑜其實是天生一對，當蔡英文的名聲聲望降到最低點，韓國瑜反撲的機會就更大」。

臉書粉絲專業「文翔政論」指出，近來一直有消息傳出，韓國瑜要參選台北或是桃園市長，「這些放話說穿了就是選舉手段而已，韓國瑜是不可能參加2022九合一大選的，尤其是台北市，台北市國民黨有蔣萬安就有高勝率了，韓國瑜沒必要攪和這局，破壞一桌好菜，但韓國瑜要參選黨主席是相當有可能的」。

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原PO認為，以現階段來看，韓國瑜是國民黨改革的關鍵，「重新升級過的韓國瑜回到政壇，比國民黨開再多場改革委員會噴再多口水還要有用」，國民黨目前也找不到第二個比他名聲更大的人，「當然不排除也有突然冒出一個人的可能」。

▲外界密切關注韓國瑜的一舉一動。（圖／實習記者方敬攝）

原PO還表示，「蔡英文跟韓國瑜其實是天生一對」，兩人的民調是相反的，當蔡英文聲勢強，韓國瑜就弱，「如果當蔡英文的名聲聲望降到最低點，韓國瑜反撲的機會就更大，當前蔡英文人氣正高的時候，韓國瑜肯定成眾矢之的，蟄伏才是上策，利用這段時間改變自己，當蔡英文人氣下滑，韓國瑜再復出才會有意義」。

原PO在文末提及，如果韓國瑜重返政壇，到時候對台灣政壇一定又是一大話題，對藍綠而言都會有化學反應，「如果他復出時，仍與2020大選時無異，那不回來也罷。但如果這段期間，他對國政的思考更加周全，對年輕世代的價值觀更加了解，帶來全新感受的韓國瑜，那國民黨才有起死回生的可能」。