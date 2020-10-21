國泰航空在北市有近500員工　勞動局：尚未收到大量解僱計畫書

▲國泰航空。（圖／路透社）

記者袁茵／台北報導

國泰航空集團21日公佈企業重組，以應對2019冠狀病毒大流行對航空業所造成的持續影響，面對國泰航空集團台灣辦公室約500人員是否異動或有組織調整措施，國泰目前還沒有進一步說明。台北市勞動局表示，目前尚未收到大量解僱計畫書，10月中旬就有請公司關注此事，但由於該公司是香港公司，還要等香港那邊做決定說明。

這次企業重組的主要內容包括：整個集團會削減約8,500個職位，相當於集團職位總數約24%。集團透過凍結招聘，加上自然人手流失，已將實際削減的員工減少至約5,900（約佔集團職位總數的17%）。其中包括約5,300名駐港員工，另外約六百名非駐港員工亦可能受到影響，但須視乎有關地區的監管規定而定。

針對在台北約500名人員是否會有異動，國泰航空表示，目前沒有進一步說明。

而北市勞動局就業安全科科長施貞夙受訪時表示，目前尚未收到大量解僱計畫書，該公司是香港公司，北市勞動局已於10月中旬請對方關注此事，未來要等香港那邊做決定說明。主要是因為大量解僱方向尚未明確，有可能是資遣一部分員工，如果在法律合理範圍內，當然就是10天前通報，況且對方員工職業分散，有機師、空服員等，到底是要異動哪些職位，目前都還在等香港公司做說明。

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