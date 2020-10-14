首都大飯店旗艦店歇業！北市勞動局證實：13日收到65人大量解僱計畫書





▲首都大飯店旗艦館。（圖／首都大飯店旗艦館提供）

記者袁茵／台北報導

座落於台北南京東路、建國北路口的首都大飯店建國旗艦館於14日宣布，因為疫情的關係，將於11月1日起無限期停業，引發各界譁然。台北市勞動局就業安全科科長施貞夙表示，確實剛於13日收到大量解僱計畫書，關於勞資問題，希望啟動勞資協商資遣費等，另外首都大飯店也得舉證自己是受疫情影響歇業，才能使用個案處理。

首都大飯店聲明指出，因今年初新冠肺炎疫情爆發，導致台灣乃至全世界失序，無法有正常的生活，更重創觀光旅遊業，然而背負人員生計管銷、以及沉重的租金壓力已至臨界點，幾經集團內部慎重討論後，決定於2020年11月1日後旗艦館無限期歇業，並致上十二萬分歉意。

被問到資遣通報狀況，施貞夙受訪時表示，13日有收到大量解僱計畫書，員工數為65人，希望勞資雙方能進行協商，主要是通報要程序，因為公司申請歇業就代表不再經營，資遣費等都得經過勞資協商。

施貞夙說，首都大飯店預定是11月歇業，但時間有一點趕，因為依照《大量解僱勞工保護法》第2條規定，應在60天前通報，現在已經10月中旬，且究竟要在60天內分批解僱三分之一人，還是一天解僱超過20人，這內容都還沒很清楚表達。

施貞夙提到，如果是因為受到疫情的關係，那首都大飯店就得舉證證明，才能使用個案處理。

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▼首都大飯店旗艦店停業公告 。（圖／取自首都大飯店官網）