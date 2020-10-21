國泰航空大裁8500人！宣布收掉港龍後航線規劃　最新聲明出爐

▲國泰航空宣布企業重組計畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者賴文萱／台北報導

國泰航空集團今（21）日公佈企業重組，以應對2019冠狀病毒大流行對航空業所造成的持續影響。國泰表示，企業重組將保障公司的未來發展，盡力保留最多的工作崗位，同時履行對香港航空樞紐和顧客的責任。另外，後續會利用國泰航空的優勢，並發揮旗下廉航香港快運航空的潛力。針對國泰航空集團台灣辦公室方面，人員是否異動或有組織調整措施，國泰表示，目前還沒有進一步說明。

這次企業重組的主要內容包括：整個集團會削減約8,500個職位，相當於集團職位總數約24%。集團透過凍結招聘，加上自然人手流失，已將實際削減的員工減少至約5,900（約佔集團職位總數的17%）。其中包括約5,300名駐港員工，另外約六百名非駐港員工亦可能受到影響，但須視乎有關地區的監管規定而定。

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同時，集團旗下全資附屬區域航空公司國泰港龍航空將即時停止營運。集團擬尋求監管機構批准，由國泰航空及旗下全資附屬公司香港快運航空營運國泰港龍航空的大部分航線。

▲圖為國泰航空的空中巴士A350。（圖／達志影像／美聯社）

國泰航空也將要求駐港機艙服務員及機師同意更改其服務條件，以達至包括令薪酬更貼近生產力及提升市場競爭力的目標。

另外，公司將於2021年全年繼續實施現行的高級管理層減薪安排，並於明年上半年向非機組人員員工推出第三輪自願性特別休假計劃。所有員工於2021年將不獲加薪，亦不會獲發2020年度的酌情年終獎金。

國泰航空行政總裁鄧健榮表示，疫情席捲全球，持續為航空業帶來沉重打擊。國泰必須進行根本性的重組，否則集團最終將無法繼續營運下去。只有這樣，才能盡力量保留最多的工作崗位，同時履行對香港航空樞紐和顧客的責任。

「目前首要的工作是為所有受今日公佈影響的員工提供支援。要告別我們所尊重的眾多優秀同事，我們感到十分傷感及難過。我衷心感謝他們過去克盡己任，盡心盡力地為集團作出貢獻。」

國泰航空會為受影響的員工提供遠高於法定要求的離職方案。公司亦會延長醫療福利及員工機票優惠的期限，並提供輔導和工作過渡支援服務。有關的遣散費將不會以退休金供款作對沖。

▲國泰航空大裁8500人。（圖／路透）

鄧健榮指出，國泰已經採取了一切避免裁員的措施，包括因應需求而縮減航班、推遲新飛機交付、暫停非必要開支、凍結招聘、實施高級管理層減薪以及安排兩輪特別休假計劃。

「即使我們作出多番努力，國泰航空每月仍然消耗15億至20億港元現金，長此下去將會難以為繼。今天公佈的變動，將使我們的現金消耗每月減少約5億港元。」



「我們已經仔細分析多個可能出現的情況，最終決定採納最負責任的一個方案，務求盡可能保留最多工作崗位。儘管如此，依目前所見，巿場復甦步伐顯然會相當緩慢。公司預計2021年上半年的客運運力仍會遠低於2019年的25%，而2021年全年的客運運力將會低於50%。」

對於國泰港龍航空，鄧健榮表示，過去35年來，國泰港龍航空在其優秀團隊的努力下，憑藉出色的服務和熱誠的待客精神，贏得實至名歸的崇高信譽。

「雖然我們目前的處境十分艱難，但集團擁有無比的靭力，而『國泰航空』也是一個大家引以為傲的香港品牌。我對重組計劃充滿信心，深信我們定能渡過難關。我們對國泰航空和香港作為航空樞紐的長遠前景，以及香港在大灣區及其他地區擔當的重要角色絕對充滿信心。」

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