　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國泰航空大裁8500人！宣布收掉港龍後航線規劃　最新聲明出爐

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼國泰航空出面澄清。（圖／達志影像／美聯社）

▲國泰航空宣布企業重組計畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者賴文萱／台北報導

國泰航空集團今（21）日公佈企業重組，以應對2019冠狀病毒大流行對航空業所造成的持續影響。國泰表示，企業重組將保障公司的未來發展，盡力保留最多的工作崗位，同時履行對香港航空樞紐和顧客的責任。另外，後續會利用國泰航空的優勢，並發揮旗下廉航香港快運航空的潛力。針對國泰航空集團台灣辦公室方面，人員是否異動或有組織調整措施，國泰表示，目前還沒有進一步說明。

這次企業重組的主要內容包括：整個集團會削減約8,500個職位，相當於集團職位總數約24%。集團透過凍結招聘，加上自然人手流失，已將實際削減的員工減少至約5,900（約佔集團職位總數的17%）。其中包括約5,300名駐港員工，另外約六百名非駐港員工亦可能受到影響，但須視乎有關地區的監管規定而定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時，集團旗下全資附屬區域航空公司國泰港龍航空將即時停止營運。集團擬尋求監管機構批准，由國泰航空及旗下全資附屬公司香港快運航空營運國泰港龍航空的大部分航線。

▲▼圖為國泰航空的空中巴士A350。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為國泰航空的空中巴士A350。（圖／達志影像／美聯社）

國泰航空也將要求駐港機艙服務員及機師同意更改其服務條件，以達至包括令薪酬更貼近生產力及提升市場競爭力的目標。

另外，公司將於2021年全年繼續實施現行的高級管理層減薪安排，並於明年上半年向非機組人員員工推出第三輪自願性特別休假計劃。所有員工於2021年將不獲加薪，亦不會獲發2020年度的酌情年終獎金。

國泰航空行政總裁鄧健榮表示，疫情席捲全球，持續為航空業帶來沉重打擊。國泰必須進行根本性的重組，否則集團最終將無法繼續營運下去。只有這樣，才能盡力量保留最多的工作崗位，同時履行對香港航空樞紐和顧客的責任。

「目前首要的工作是為所有受今日公佈影響的員工提供支援。要告別我們所尊重的眾多優秀同事，我們感到十分傷感及難過。我衷心感謝他們過去克盡己任，盡心盡力地為集團作出貢獻。」

國泰航空會為受影響的員工提供遠高於法定要求的離職方案。公司亦會延長醫療福利及員工機票優惠的期限，並提供輔導和工作過渡支援服務。有關的遣散費將不會以退休金供款作對沖。

▲▼香港機場,國泰航空。（圖／路透）

▲國泰航空大裁8500人。（圖／路透）

鄧健榮指出，國泰已經採取了一切避免裁員的措施，包括因應需求而縮減航班、推遲新飛機交付、暫停非必要開支、凍結招聘、實施高級管理層減薪以及安排兩輪特別休假計劃。

「即使我們作出多番努力，國泰航空每月仍然消耗15億至20億港元現金，長此下去將會難以為繼。今天公佈的變動，將使我們的現金消耗每月減少約5億港元。」

「我們已經仔細分析多個可能出現的情況，最終決定採納最負責任的一個方案，務求盡可能保留最多工作崗位。儘管如此，依目前所見，巿場復甦步伐顯然會相當緩慢。公司預計2021年上半年的客運運力仍會遠低於2019年的25%，而2021年全年的客運運力將會低於50%。」

對於國泰港龍航空，鄧健榮表示，過去35年來，國泰港龍航空在其優秀團隊的努力下，憑藉出色的服務和熱誠的待客精神，贏得實至名歸的崇高信譽。

「雖然我們目前的處境十分艱難，但集團擁有無比的靭力，而『國泰航空』也是一個大家引以為傲的香港品牌。我對重組計劃充滿信心，深信我們定能渡過難關。我們對國泰航空和香港作為航空樞紐的長遠前景，以及香港在大灣區及其他地區擔當的重要角色絕對充滿信心。」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
KID「水中求婚」套牢温貞菱曖昧畫面曝！她羞讚：沒辦法超越的
女粉絲「怕韓國瑜落選」被詹江村硬上未報案：挺韓挺到變慰安婦
4個月役男注意！　國防部宣布：加入「城鎮戰鬥」訓練
遭控硬上女粉絲「只有摩鐵才安全」　詹江村回應了
快到「讓人暈倒」！越南妹揭台灣男「保護女生一小動作」超貼心
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

法廣節目遭疑「揚陸貶台」　潘文忠：電台合作議題有違背

立委籲「家屬說明會」納SOP！運安會拒絕：周日常加班情何以堪？

國泰航空大裁8500人！宣布收掉港龍後航線規劃　最新聲明出爐

台商子女學校大陸考場若設不成　潘文忠：不排除回到國內備案

普悠瑪事故滿2周年！洪孟楷領運安會全體同仁「默哀1分鐘」

潘文忠請幼兒園家長放心　營養午餐「菜單都公開資訊透明」

「南方澳斷橋」滿一年！運安會承諾：11月底公開調查報告

日本名產超甜「台灣人根本受不了」　行家曝少關鍵東西：吃錯方式

LIVE／普悠瑪翻車2周年　立院審運安會預算主委楊宏智到場備詢

AirDrop狂收到「性器照」！她搭捷運被「寵物圖」吸引　一點開噁吐

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

網紅凱咪再爆「7成都有在賣淫！」　　經紀人揭：比較有名的都住信義區

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

調皮奴才開吸塵器擼呆萌粉紅豬 牠下秒竟軟腳翻肚肚：豪蘇胡❤

李伯恩經趙奕歡監督激瘦18KG！　優秀下顎線一露...全場驚呼：不敢相信

王心凌攻蛋嘉賓重量級！緋聞男也會來　看楊丞琳素顏被求婚...盼未來「盡量不要」

法廣節目遭疑「揚陸貶台」　潘文忠：電台合作議題有違背

立委籲「家屬說明會」納SOP！運安會拒絕：周日常加班情何以堪？

國泰航空大裁8500人！宣布收掉港龍後航線規劃　最新聲明出爐

台商子女學校大陸考場若設不成　潘文忠：不排除回到國內備案

普悠瑪事故滿2周年！洪孟楷領運安會全體同仁「默哀1分鐘」

潘文忠請幼兒園家長放心　營養午餐「菜單都公開資訊透明」

「南方澳斷橋」滿一年！運安會承諾：11月底公開調查報告

日本名產超甜「台灣人根本受不了」　行家曝少關鍵東西：吃錯方式

LIVE／普悠瑪翻車2周年　立院審運安會預算主委楊宏智到場備詢

AirDrop狂收到「性器照」！她搭捷運被「寵物圖」吸引　一點開噁吐

8年沒被教召就成功「登出」？　國防部硬起來宣布最新政策

法廣節目遭疑「揚陸貶台」　潘文忠：電台合作議題有違背

川普落後10％緊咬拜登！4年前民調失準翻盤　13天後再戰6大搖擺州

保時捷「前3季」全球銷量衰退5%　僅台灣逆勢成長20%賣出2952輛

「新一代腿精」趙露思狠甩嬰兒肥　超實用5招趕快學起來！

轟台獨「腦殘叫囂要戰到一兵一卒」　黃智賢：還不趕快宣布建國？

大同臨股會白衣維安近百人　股東坐椅綁「魷魚絲」仍有人鼓譟！

牛仔打扮現身德州　光芒盼「神奇牛仔靴」助隊延續火力

月付金相同！租還是買？　租金飆漲暗藏看不見的真相

價格便宜、氣氛好！號稱墾丁「最好吃義大利麵」　炸雞翅軟嫩多汁

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

生活熱門新聞

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

22K男婚宴包1200「沒喜餅」！新娘媽笑洗臉

找到人了！新莊高中生脫外套救翁哽咽

老爺爺捷運站出口慘跌！丹鳳高中生神救援

越南妹曝台灣男快到讓人暈倒：小動作讓人融化

「國一數學題」嚇呆老爸　解答曝光超簡單

宿醉頭痛1周！醫生嘆：頭殼壞掉了

沙德爾增肥！大雨彈擴大灌2天

石二鍋要等200組　網讚「生意好」1原因

颱風「沙德爾」最快今晚就生成

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

月繳1599換5G+新手機！神扯合約曝光

老媽市場挑50元潮T！老司機一看LOGO笑炸

他激推「全聯冷萃咖啡」跟星巴克超像

更多熱門

相關新聞

國泰航空傳下周裁員　留職員工減薪3至4成

國泰航空傳下周裁員　留職員工減薪3至4成

香港國泰航空未申請港府第二期「保就業」計劃，並傳出下周二（20日）之後將開始裁員，涉及空勤、地勤，以及國泰城職員。

港國泰載客量減98.8%　預計裁員

港國泰載客量減98.8%　預計裁員

傳前員工確診　國泰航空回應了

傳前員工確診　國泰航空回應了

國泰航空今日申請「保就業」　料領6.8億港元！

國泰航空今日申請「保就業」　料領6.8億港元！

一天只有600人　國泰航空5月載客量下跌99.4%

一天只有600人　國泰航空5月載客量下跌99.4%

關鍵字：

國泰航空國泰港龍航空

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

KID、温貞菱爆熱戀！「綠島浪漫共騎」被目擊

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

天文學家：1顆小行星將在美大選前撞地球

即／北市東門地下匯兌42萬　警方8.5小時逮捕

全台首支iPhone 12開箱　藍色實機有落差

22K男婚宴包1200「沒喜餅」！新娘媽笑洗臉

找到人了！新莊高中生脫外套救翁哽咽

老爺爺捷運站出口慘跌！丹鳳高中生神救援

MC HotDog摘眼鏡！網看傻：認不出來

蔡明忠長女夫婦超低調　婚禮曝光同事才知真實身分

峮峮強顏歡笑復工！一喊卡「心疼表情全被拍」

全昭旻共舞BLACKPINK被罵爆

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

越南妹曝台灣男快到讓人暈倒：小動作讓人融化

更多

最夯影音

更多
上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了
邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面